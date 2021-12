Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Omicron progresse dans le monde -

Le variant Omicron est devenu largement majoritaire aux Etats-Unis, en représentant 73,2% des nouvelles infections au Covid-19 lors de la semaine qui s'est achevée le 18 décembre, selon des données des autorités sanitaires américaines.

La Colombie a détecté ses trois premiers cas du variant Omicron chez deux voyageurs en provenance des Etats-Unis et un en provenance d'Espagne, selon le ministère de la Santé.

Le Panama a annoncé avoir enregistré un premier cas du variant Omicron, un homme de 50 ans qui avait récemment voyagé en Afrique du Sud.

- Pas de confinement aux Etats-Unis -

L'administration Biden n'envisage pas de "confiner" les Etats-Unis face à une potentielle nouvelle vague hivernale de Covid-19, a déclaré lundi la porte-parole de l'exécutif Jen Psaki.

Le président doit s'adresser aux Américains mardi au sujet du variant Omicron, désormais majoritaire aux Etats-Unis.

- Nouvel An annulé à Londres -

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a annoncé lundi soir l'annulation des festivités prévues dans la capitale britannique pour le Nouvel An, face à l'augmentation drastique des cas du très contagieux variant Omicron.

- Novavax: feu vert européen -

L'Union européenne a autorisé lundi l'utilisation du vaccin contre le Covid de la firme américaine Novavax, dont la technologie plus classique pourrait réduire le scepticisme parmi les non-vaccinés.

Nuvaxovid est un vaccin dit "sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. Il devient le cinquième sérum approuvé par la Commission européenne, qui a suivi l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

- Brésil: 4e dose de vaccin pour les immunodéprimés -

Les personnes présentant un déficit immunitaire au Brésil pourront recevoir une quatrième dose de vaccin anti-Covid, quatre mois après la troisième, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

La vaccination au Brésil s'est accélérée ces derniers mois malgré les attaques régulières du président Jair Bolsonaro contre les vaccins.

- Allemagne: vers des fêtes a minima -

L'Allemagne s'apprête à durcir ses restrictions sanitaires autour du Nouvel An pour se protéger contre le variant Omicron, en fermant toutes les discothèques et réduisant les contacts entre particuliers, y compris les vaccinés, selon un projet consulté lundi par l'AFP.

- Hausse des contaminations en Argentine -

Les cas de Covid-19 en Argentine ont fortement augmenté ces dernières semaines - notamment à cause du variant Omicron -, avec plus de 5.000 nouveaux cas par jour récemment, soit en moyenne quatre à cinq fois plus qu'il y a un mois, selon un bilan établi lundi par le ministère de la Santé.

- France: la vaccination des enfants imminente -

Après le Comité d'éthique vendredi, la Haute autorité française de santé s'est à son tour prononcée lundi en faveur de la vaccination contre le Covid des enfants de cinq à 11 ans, mais ne souhaite toutefois pas la rendre "obligatoire".

- L'OMS veut mettre fin à la pandémie en 2022 -

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel lundi à ce que 2022 soit l'année "où nous mettrons fin à la pandémie", appelant à lutter contre l'iniquité vaccinale et invitant à la prudence pendant les fêtes.

- Plus de 5,35 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5,35 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les États-Unis avec 807.924 décès, le Brésil (617.873), l'Inde (477.554) et la Russie (298.222). Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Bosnie et la Hongrie.

La région Europe est celle qui enregistre actuellement le plus de morts (57% du total), suivie de la zone USA/Canada (19%).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.