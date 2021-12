Susan NJANJI et Kate BARTLETT

Larmes et souvenir d'un "héros" devant la cathédrale de Desmond Tutu

En route vers la plage ou avant un traditionnel barbecue en ce dimanche d'été austral au Cap, des Sud-Africains émus s'arrêtent devant la cathédrale Saint-Georges, paroisse de l'ex-archevêque Desmond Tutu, dernière grande figure de la lutte contre l'apartheid, décédé dimanche.

"Il a tellement compté dans la lutte contre l'apartheid. Pour nous, les noirs...", confie à l'AFP Brent Goliath, 44 ans, avant d'éclater en sanglots.

Prix Nobel de la paix en 1984, Mgr Tutu s'est éteint peu après l'aube dans une maison de repos. Affaibli par un cancer, il avait 90 ans.

Sur toutes les chaînes de télévision du pays, des images du petit homme à la robe violette, dansant au côté du dalaï lama ou, hilare, en compagnie de son ami Nelson Mandela, tournent en boucle.

Tenant sa petite-fille par la main, Miriam Mokwadi, 67 ans, s'est rendue à la cathédrale du Cap: "C'est la vérité, Tutu était un héros. Il s'est battu pour nous. Nous sommes libres grâce à lui. Sans lui, notre pays aurait été perdu".

La nouvelle du décès de celui qui était considéré comme la conscience de l'Afrique du Sud est tombée juste avant la messe. L'annonce a été faite pendant la célébration.

Rapidement, la police a bouclé le quartier. Un livre de condoléances a été disposé à l'extérieur de l'édifice, pour les derniers messages adressés à "The Arch", comme il est affectueusement surnommé dans le pays.

"Aussi triste que cela puisse être, cela apporte sans doute un certain soulagement à la famille, car le père Desmond a beaucoup souffert ces dernières semaines", a déclaré en chaire le père Michael Weeder.

- Lumière violette -

Une photo en noir et blanc sur laquelle M. Tutu apparaît souriant, les mains jointes, a été accrochée sur un grillage. Des bouquets de fleurs ont commencé à y être suspendus par des fidèles ou des touristes de passage.

"Je suis née quasiment à la fin de l'apartheid mais toute ma famille parlait de Tutu et il faisait partie du programme d'histoire au lycée", raconte Amanda Xalabile, 30 ans, qui s'est arrêtée sur le chemin du parc, accompagnée de ses deux enfants.

C'est dans cette cathédrale que les obsèques de Mgr Tutu aurant lieu samedi 1er janvier. La célèbre Montagne de la Table, qui domine la ville, était illuminée dans la soirée de violet et devrait le rester jusqu'aux funérailles.

S'enlaçant longuement les uns les autres, les membres de la famille de Desmond Tutu se sont petit à petit rassemblés dans sa maison au Cap, sous surveillance policière.

Derrière un cordon de sécurité, une femme en short et débardeur, accompagnée de sa fille, tend un bouquet de fleurs. "Pour la famille", glisse-t-elle aux policiers.

Dans l'autre maison de Desmond Tutu à Soweto, les rideaux sont tirés. Devant cette demeure, à quelques dizaines de mètres de la célèbre maison - transformée en musée - de Nelson Mandela, de jeunes gens branchés viennent prendre des selfies.

"On le voyait passer autrefois quand il faisait son jogging du matin donc bien sûr (...) nous les voisins, on est vraiment émus", se souvient Lerato, un peu plus âgée.

"Quand je buvais un coup, par ici, il était au milieu de tout le monde. Je n'oublierai pas ce monsieur", confie en français Samba, d'origine congolaise.

Desmond Tutu s'était fait connaître aux pires heures du régime raciste de l'apartheid, aboli en 1991. Il a organisé des marches pacifiques contre la ségrégation et plaidé pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria.

Pour Stephen Moreo, l'archevêque anglican de Johannesburg, "son héritage est celui de son amour pour tous (...) Il disait toujours que Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, mais le Dieu de tout le monde".