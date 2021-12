Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Les autorités sanitaires américaines réduisent de moitié la durée d'isolement en cas d'infection au Covid-19

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé lundi avoir réduit de moitié la durée recommandée d'isolation des personnes positives au Covid-19, de dix à cinq jours pour les personnes asymptomatiques, et réduit également cette durée pour les cas contacts.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire des Etats-Unis, ont précisé dans un communiqué que "cette modification est justifiée par la science", selon laquelle la majorité des infections ont lieu dans les un à deux jours avant et deux à trois jours après l'apparition des symptômes.

- En route vers la Chine, un vol de Delta fait demi-tour à cause des nouvelles restrictions anti-Covid

La compagnie américaine Delta Airlines a décidé de faire revenir à Seattle un avion en plein vol vers Shanghai la semaine dernière en raison des nouvelles restrictions sanitaires requises à l'aéroport, s'attirant les critiques des autorités chinoises.

Selon des médias chinois, plusieurs passagers se sont retrouvés aux Etats-Unis avec des tests Covid périmés et des visas expirés, incitant le consulat de Chine à San Francisco à se plaindre officiellement auprès de Delta.

- NBA: Jayson Tatum placé en protocole anti-Covid

La star des Boston Celtics Jayson Tatum a été placée sur la liste des joueurs en protocole anti-Covid, a annoncé son équipe lundi, et ne disputera pas le match face aux Minnesota Timberwolves prévu le même jour.

124 joueurs de la NBA sont actuellement écartés par la ligue qui tente de faire face au regain épidémique. Dimanche, John Collins (Atlanta Hawks), les joueurs des Charlotte Hornets Miles Bridges, Cody Martin, PJ Washington et le meneur des Chicago Bulls Lonzo Ball avaient déjà été placés à l'isolement.

- La NBA réduit la durée d'isolement des joueurs positifs au Covid

Les joueurs de NBA testés positifs pourront désormais sortir de quarantaine après seulement six jours, contre minimum dix jours auparavant, s'ils sont vaccinés et asymptomatiques, a indiqué la ligue dans une note transmise aux équipes et consultée lundi par le média américain ESPN.

- Près de 2.500 vols annulés lundi

Près de 2.500 vols ont encore été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde lundi, le variant Omicron perturbant les voyages pendant les fêtes avec notamment des pilotes et membres d'équipage malades ou en quarantaine.

- France: nouvelles restrictions

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé lundi une série de mesures pour tenter d'endiguer la propagation fulgurante du virus, notamment le délai pour l'injection de la dose de rappel, réduit à trois mois après la précédente dose.

Les rassemblements seront limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur. La consommation debout sera interdite dans les cafés et bars à partir du 3 janvier.

Après les fêtes, le télétravail sera obligatoire au moins trois jours par semaine quand c'est possible.

- Foot anglais: 103 positifs en Premier League

La Premier League a annoncé lundi qu'elle avait recensé 103 cas positifs au Covid-19 parmi les vingt clubs de 1ère division anglaise entre le 20 et le 26 décembre, un chiffre jamais atteint depuis le début des tests en 2020.

- Près de 5,4 millions de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait près de 5,4 millions de morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 816.610 décès, suivis par le Brésil (618.534), l'Inde (479.997) et la Russie (305.155).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

burx-cn/ybl