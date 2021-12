Deux jours pour se recueillir devant la dépouille de Mgr Tutu

Les Sud-Africains pourront se recueillir jeudi et vendredi devant la dépouille de Mgr Desmond Tutu, décédé à l'âge de 90 ans, avant les obsèques de l'infatigable pourfendeur de l'apartheid le lendemain, a annoncé sa fondation mardi dans un communiqué.

Cette chapelle ardente était initialement prévue vendredi, mais les restrictions liées à la pandémie réduisant drastiquement le nombre de participants aux obsèques et la dimension des cérémonies, il a été décidé d'ajouter une journée pour accueillir "un plus grand nombre de personnes en deuil" souhaitant "lui rendre un hommage personnel".

L'archevêque, mort paisiblement dimanche, reposera dans la cathédrale Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse, où ses obsèques auront ensuite lieu. Après une incinération privée, ses cendres y seront inhumées.

"L'archevêque a été très clair sur ses souhaits pour ses funérailles", précisent l'Archbishop Tutu IP Trust et la Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation, les deux institutions représentant la famille et l'héritage spirituel et politique de Mgr Tutu.

"Il ne voulait pas d'ostentation ou de dépenses somptueuses. Il a demandé que le cercueil soit le moins cher possible et qu'il n'y ait pas d'autres fleurs dans la cathédrale qu'un seul bouquet d'oeillets offert par la famille", poursuit le communiqué.

Les drapeaux sont en berne dans le pays depuis lundi, la mairie du Cap et la Montagne de la Table qui surplombe la ville portuaire sont illuminées de violet en hommage à "The Arch". Depuis lundi, les cloches de la cathédrale sonnent pendent dix minutes à la mi-journée pour penser à lui.

De nombreuses cérémonies, notamment religieuses, sont prévues tous les jours dans tout le pays jusqu'aux obsèques de Desmond Tutu.