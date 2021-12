Covid-19 : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Un "tsunami" pour les systèmes de santé -

Le "tsunami" des cas dus aux variants Omicron et Delta de Covid-19 va conduire les systèmes de santé au bord de l'"effondrement", a mis en garde mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Je suis très préoccupé par le fait qu'Omicron, plus transmissible, circulant en même temps que Delta, entraîne un tsunami de cas. Cela exerce et continuera d'exercer une immense pression sur un personnel de santé épuisé et des systèmes de santé au bord de l'effondrement", a déclaré le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Record de contaminations aux Etats-Unis -

Avec plus de 265.000 contaminations quotidiennes en moyenne depuis une semaine, les Etats-Unis font face à une inquiétante flambée record d'infections par le Covid-19 alimentée par le variant Omicron, qui dépasse la vague enregistrée en janvier 2021.

- France: plus de 200.000 contaminations en 24 heures -

Un "raz-de-marée" avec un record de plus de 200.000 contaminations au Covid-19 en 24 heures : le ministre français de la Santé Olivier Véran a brandi mercredi ces "chiffres qui donnent le vertige" pour défendre le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal.

Le masque redevient obligatoire dans les rues de Paris à partir de vendredi, a annoncé la préfecture de police de la capitale française.

Cette obligation s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, "à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues" ou des "personnes pratiquant une activité sportive".

Plusieurs départements de banlieue parisienne ont pris des mesures similaires.

- Couvre-feu à la Réunion -

Le préfet de La Réunion a annoncé mercredi la mise en place d'un couvre-feu sur cette île française de l'Océan Indien à compter de samedi soir de 21h jusqu'à 05h, pour trois semaines, en raison de la dégradation de la situation sanitaire.

- Record des hospitalisations en Angleterre depuis mars -

Plus de 10.000 personnes étaient hospitalisées avec le Covid-19 en Angleterre, une première depuis début mars, tandis que le Royaume-Uni a enregistré plus de 183.000 contaminations supplémentaires, un nouveau record. A Londres, épicentre de la vague Omicron, 3.310 personnes étaient à l'hôpital avec le coronavirus, soit 63% de plus que la semaine précédente et un plus haut depuis février.

- Durée des quarantaines réduite -

L'Argentine, après les Etats-Unis lundi, puis l'Espagne, a annoncé mercredi une réduction de la quarantaine pour personnes positives au Covid, de 10 à 7 jours, pour tenter de minimiser l'impact sur l'activité économique face à une flambée record des cas ces derniers jours.

- La Belgique revient sur sa décision de fermer les lieux culturels -

Désavoué par la justice, le gouvernement belge a fait marche arrière en rouvrant les salles de spectacle et de cinéma, fermées la semaine dernière pour lutter contre le variant Omicron, une décision qui avait suscité la fronde des milieux artistiques. Une jauge de 200 personnes, fortement contestée, a toutefois été maintenue.

- Grèce : musique interdite dans les bars -

Face à la flambée des contaminations liées au variant Omicron en Grèce, le gouvernement a annoncé mercredi une nouvelle série de restrictions dont l'interdiction de la musique dans les bars et les restaurants pour tenter de limiter les sorties en vue du Nouvel an.

- Record de contaminations mondiales cette semaine -

Le monde a atteint de nouveaux records de cas de Covid-19 sur la semaine écoulée, plus de 935.000 enregistrés chaque jour en moyenne du 22 au 28 décembre (plus de 6,5 millions de cas cumulés sur la semaine), selon un comptage de l'AFP réalisé à partir de bilans officiels.

Ces chiffres, les plus élevés depuis le début de la pandémie, se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays.

- Plus de 5,4 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.413.630 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 11H00 GMT.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 820.929 morts, suivis par le Brésil (618.705), l'Inde (480.592) et la Russie (307.022).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

