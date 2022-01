Covid-19 : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Nouvelle année sous le signe du Covid -

Le monde a célébré le passage à la nouvelle année, avec des festivités annulées ou sévèrement encadrées pour cause de Covid, entamant une troisième année de pandémie avec une explosion des contaminations mais de timides signes d'espoir pour 2022.

Le cap symbolique du million de cas quotidiens de coronavirus a ainsi été franchi dans les dernières heures de l'année 2021.

La Grande-Bretagne, les Etats-Unis et même l'Australie, longtemps restée à l'abri de la pandémie, battent des records de nouveaux cas. Et la France a annoncé à son tour qu'Omicron était désormais majoritaire sur son territoire.

- Calendrier sportif bousculé -

Le variant Omicron et sa déferlante de contaminations vont également perturber dans les prochains jours le calendrier sportif, avec de nombreux reports de matches dans une multitude de pays et de disciplines (football, rugby, basket, hand, boxe, volley...).

- Apprendre à "vivre avec" le virus, estime Londres -

Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a indiqué samedi que de nouvelles restrictions n'interviendraient qu'"en tout dernier ressort" en Angleterre malgré une déferlante des cas Omicron, estimant qu'il fallait apprendre à "vivre avec" le coronavirus.

- Pays-Bas: la police met fin à une fête illégale -

La police a mis fin samedi à une fête illégale qui réunissait depuis la veille des centaines de personnes venues célébrer la nouvelle année dans une ancienne usine au centre des Pays-Bas, selon les médias locaux.

La police a procédé à plusieurs interpellations, bien que l'intervention se soit déroulée sans violence, selon le média local Omroep Gelderland. Des riverains ont identifié de nombreux véhicules immatriculés en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

- New York: festivités maintenues à Times Square -

Malgré le Covid qui frappe de nouveau New York, la "ville qui ne dort jamais" a fêté le Nouvel An sur l'emblématique Times Square au coeur de Manhattan, avec sa célébrissime descente de la boule, son compte à rebours et son lâcher de confettis.

- France: masque dès 6 ans dans les transports -

Le port du masque va être obligatoire en France dès 6 ans à partir de lundi dans les transports et pour les déplacements dans les restaurants, selon un décret paru samedi au Journal officiel.

Cette obligation, qui concernait jusqu'à présent les enfants à partir de 11 ans, va s'appliquer dans les transports collectifs, bateaux, avions, et véhicules, ainsi que dans les gares, stations de transports publics et aérogares, précise le décret.

- "Seuil d'alerte" en Guadeloupe -

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a été multiplié par quatre en quatre jours dans l'île française de la Guadeloupe, un taux "très au dessus du seuil d'alerte", ont annoncé les autorités.

Au 31 décembre, le nombre de nouveaux cas cumulés sur quatre jours est de 2.191 (contre 543 cas sur 7 jours la semaine dernière), pour 18.300 personnes testées. Les 10-19 ans et les 20-39 ans représentent 65% de ces nouveaux cas.

