Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Records de cas -

Les Etats-Unis ont enregistré un record mondial de plus d'un million de cas quotidiens lundi, selon l'Université Johns Hopkins.

En France, près de 300.000 nouveaux cas devraient être enregistrés au cours des dernières 24 heures, d'après le ministre de la Santé, Oliver Véran, ce qui représenterait un record. Lundi soir, le gouvernement français a été mis en difficulté par les partis d'opposition, qui ont réussi à retarder l'adoption par les députés d'un texte instaurant un pass vaccinal.

Le Royaume-Uni a lui enregistré mardi pour la première fois plus de 200.000 cas supplémentaires, tandis que l'Australie a affiché un record de 50.000 cas quotidiens.

- Omicron détecté dans 128 pays (OMS) -

Environ 128 pays avaient détecté le variant Omicron au 29 décembre, a indiqué à Genève Abdi Mahamud, gestionnaire d'incident à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

"Partout où Omicron est introduit, ce n'est qu'une question de semaines avant qu'il ne devienne dominant", a-t-il fait valoir, soulignant que les données en provenance d'Afrique du Sud, où le variant a d'abord été détecté, ne peuvent pas être extrapolées pour indiquer ce qui risque de se passer dans d'autres pays.

- Israël: la 4e dose multiplie par 5 les anticorps -

L'administration d'une quatrième dose du vaccin Pfizer permet de multiplier par cinq les anticorps une semaine après l'injection et protège contre les "complications graves", a indiqué mardi un hôpital israélien ayant entamé un des premiers essais cliniques sur le sujet.

- Belgique: règles de tests et quarantaines assouplies -

La Belgique a décidé d'assouplir à partir de lundi ses procédures en matière de tests et de quarantaine face au variant Omicron, dont la contagiosité menaçait de saturer les centres de dépistage et d'augmenter excessivement les absences dans les entreprises.

Finie la quarantaine obligatoire pour les vaccinés cas contact, qui devront observer des mesures préventives (port du masque, distanciation, etc.) pendant dix jours. Pour les personnes positives, l'isolement est réduit de 10 à 7 jours en cas d'absence de symptômes ou de symptômes légers.

Les cas contacts non symptomatiques ne subiront plus de tests PCR et seront encouragés à recourir aux autotests.

- Open d'Australie: dérogation pour Djokovic -

Le N.1 mondial Novak Djokovic, qui n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal, a annoncé mardi qu'il partait pour l'Australie grâce à une "dérogation" qui lui permettra de jouer l'Open d'Australie (17-30 janvier).

- "Bulle" sanitaire aux JO de Pékin -

Une "bulle" sanitaire anti-Covid a été mise en place mardi autour des sites des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, un mois avant le début des épreuves.

Des mesures sanitaires très strictes, dont des tests quotidiens de dépistage, y seront appliquées.

Par ailleurs, la Chine a confiné plus d'un million d'habitants supplémentaires, dans la localité de Yuzhou (centre), après la découverte de trois cas asymptomatiques.

- Plus de 5,4 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.448.314 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 11H00 GMT.

En valeur absolue, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 827.749 morts, suivis par le Brésil (619.209), l'Inde (482.017) et la Russie (312.187).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

burs-paj-ang/ber/cco