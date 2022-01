Incendie d'un immeuble à New York: 17 morts selon un bilan revu à la baisse

Le maire de New York Eric Adams a annoncé lundi un bilan provisoire revu à la baisse -- 17 personnes tuées, dont huit enfants -- après l'incendie accidentel et spectaculaire dimanche d'un immeuble du quartier populaire du Bronx, à New York.

De retour sur place lundi, le nouvel édile de la mégapole a indiqué que "neuf adultes et huit enfants" avaient perdu la vie en raison d'un feu et de fumées extrêmement épaisses provoqués par un incident avec un chauffage d'appoint dans un appartement duplex.

Le bilan précédent provisoire depuis dimanche après-midi s'établissait à 19 morts, dont neuf enfants et adolescents.

Le chef des pompiers de New York, Daniel Nigro, a précisé que les chiffres pouvaient encore évoluer, d'autant que plus de 60 personnes ont été blessées, dont la moitié grièvement.

Après avoir parlé dimanche de "l'un des pires" incendies de l'histoire récente de New York, Eric Adams a évoqué lundi une "indicible tragédie" et insisté sur son caractère "mondial", compte tenu de la mosaïque culturelle d'un quartier comme le Bronx.

Les pompiers de New York avaient raconté dimanche avoir retrouvé des victimes "à chaque palier et les (avoir) évacuées en état d'arrêt cardiaque et respiratoire" de cet immeuble en brique de type HLM de 19 étages. D'épaisses fumées noires asphyxiantes s'élevaient jusqu'en haut du bâtiment.

La fumée de l'incendie était "tellement épaisse qu'on ne pouvait pas respirer, comme si on suffoquait", avait témoigné auprès de l'AFPTV Michael Joseph, un trentenaire habitant dans l'immeuble.

Un autre résident au 11e étage, Miguel Enrique, "asthmatique", avait raconté à l'AFP qu'il avait tout juste eu le temps de "prendre un manteau et de descendre par l'ascenseur" parce que le couloir était noir de fumée.

M. Adams a répété le message martelé par les pompiers à chaque sinistre dans un immeuble: "Fermez la porte" pour éviter les courants d'air qui attisent les flammes et propagent les fumées.

Mercredi dernier, un terrible incendie dans une habitation à Philadelphie avait fait 12 morts, dont huit enfants.

Et dans ce même quartier du Bronx, en décembre 2017, un incendie avait tué 13 personnes dont quatre enfants. Il avait été provoqué par un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une cuisinière à gaz.

New York souffre en divers quartiers d'une immense crise du logement, avec des immeubles et des appartements souvent vétustes et mal entretenus.