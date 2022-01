Inondations dans le Sud-Ouest: les Landes et Pyrénées-Atlantiques maintenus en alerte rouge "crues"

Les départements du Sud-Ouest des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont maintenus en vigilance rouge "crues" en raison de cumuls de pluies intensives sur la chaîne pyrénéenne, a annoncé lundi après-midi Météo France, qui rétrograde en revanche à l'est Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège en "orange".

Ces trois départements pyrénéens qui avaient été classés en "rouge" pour "pluie et inondation" ont été rétrogradés en vigilance orange "crues", "avalanche" et "pluie et inondation", tandis que le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne sont en vigilance orange "crues" et que les Pyrénées-Orientales ainsi qu'Andorre en sont au même niveau concernant les avalanches.

"Les pluies se poursuivent mais elles vont rapidement baisser en intensité" pour cesser "totalement" mardi en début de matinée, a précisé l'opérateur météo dans son dernier bulletin.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les transports scolaires ont été suspendus dans les vallées d'Aspe et d'Ossau, et la circulation des trains interrompue pour la journée entre Pau, Oloron-Sainte-Marie et Bedous, puis entre Bayonne et Puyoo, selon la préfecture.

"On est en train peut-être de taquiner un record dont on se passerait bien", a déclaré à l'AFP Bernard Uthurry, le maire de la commune béarnaise d'Oloron-Sainte-Marie où le niveau de crue du Gave d'Oloron, classé rouge, devrait atteindre dans les prochaines heures, entre 4,75 m et 5,10 m, proches des niveaux historiques de juin 2018 (5,27 m).

- "Pas de dégâts flagrants" -

"Pour l’instant il n’y a pas eu de dégâts flagrants, il y en a eu moins" que lors du précédent épisode en décembre, selon l'édile de la commune de 10.800 habitants.

Des dizaines de pompiers et gendarmes restaient toutefois mobilisés "de manière préventive", selon la préfecture.

A Laruns, au coeur de la vallée de l'Ossau, où il est tombé 116 mm d'eau depuis la nuit de samedi à dimanche, selon Météo France, "la situation est maîtrisée", a assuré à l'AFP Robert Casadebaig, maire de cette commune de 1.200 habitants.

"Toutes les vigilances rouges ne se valent pas. On n’est pas sur un évènement violent sur le plan atmosphérique comme un épisode cévenol ou méditerranéen mais sur une réaction des cours d’eau qui peuvent s’avérer dangereux", a expliqué à l'AFP Emma Haziza, hydrologue et spécialiste du risque inondation.

"Il faut avoir une vigilance très particulière dans ces vallées, car la pluie qui est stationnaire, peut entraîner des coulées de boue et des pluies torrentielles des cours d’eau", a averti sur France Bleu Béarn le directeur de cabinet du préfet, Théophile de Lassus.

En plaine, dans les Landes, la situation est "calme" sans interventions liées aux intempéries, a indiqué la préfecture à l'AFP. Dans le secteur de Peyrehorade, le Gave d'Oloron était sorti de son lit avec un fort débit, sans provoquer de dégâts, a constaté l’AFP. Selon la préfecture, "la crue pourrait être inférieure à celle de décembre 2021", qui avait entrainé l'évacuation de dizaines de personnes.

Plus à l'est, si la principauté pyrénéenne d'Andorre est de nouveau accessible depuis les Pyrénées-Orientales, elle ne l'est toujours pas depuis l'Ariège, où la RN20 est coupée en raison des intempéries et d’éboulements, alors que les fortes pluies devraient se poursuivre jusqu'à 00h00 selon la préfecture.

A Toulouse, où la Garonne est sortie de son lit, inondant les berges, une résidence universitaire située sur l'île du Ramier a dû être évacuée lundi en début de soirée.

Dans les Hautes-Pyrénées, l’Adour est sortie de son lit et les promenades sur les berges à Tarbes étaient inondées. Des routes secondaires autour de quelques villages aux alentours de Lourdes étaient sous les eaux.

La pluie abondante tombée sur Toulouse a par ailleurs entraîné le report de la rencontre de football Toulouse-Nancy comptant pour la 20e journée de Ligue 2, a annoncé le club toulousain dans l'après-midi.

