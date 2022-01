Ukraine : l'OSCE insiste sur "l'urgence" à désamorcer la crise

Après les réunions de Genève et de Bruxelles, l'OSCE a clos jeudi à Vienne un ballet diplomatique intense pour désamorcer le risque d'un conflit en Ukraine, soulignant "l'urgence" à relancer le dialogue sur la sécurité en Europe.

Moscou a de son côté dressé un constat de blocage et a dit ne pas voir d'utilité à de nouveaux pourparlers avec les Occidentaux "dans les prochains jours", tant les divergences sont profondes.

Selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, ceux-ci ont promis des réponses écrites la semaine prochaine aux exigences de son pays.

"La situation dans la région est périlleuse", a déclaré la secrétaire générale de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) Helga Schmid à l'ouverture de son Conseil permanent.

"Il est impératif de trouver, par la voie diplomatique, un moyen d'enrayer l'escalade et de commencer à rebâtir la confiance, la transparence et la coopération", a-t-elle ajouté, évoquant "un besoin urgent" face à "un environnement imprévisible".

L'OSCE, une plateforme multilatérale de discussions Est-Ouest issue de la Guerre froide, "est un lieu unique pour cela", a-t-elle insisté. "Chacun des 57 Etats membres a un siège autour de la table".

Cette instance est en effet un des rares forums d'échanges dont les Etats-Unis et la Russie sont tous les deux membres.

La Pologne, qui prend après la Suède la présidence annuelle tournante de l'OSCE, a également exprimé son inquiétude, à l'instar d'autres pays d'Europe de l'Est autrefois soumis à l'autorité de Moscou.

"Il semble que le risque de guerre dans la zone de l'OSCE n'ait jamais été aussi intense au cours des 30 dernières années", a souligné le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau. "Un défi de taille pour l'Organisation dont le but est précisément de bannir la guerre d'Europe".

- "Rejeter le chantage" -

Les Occidentaux accusent Moscou d'avoir massé ces dernières semaines environ 100.000 soldats, des chars et de l'artillerie à la frontière avec l'Ukraine pour préparer une attaque contre ce pays, une intention niée par les autorités russes.

Ces mouvements de troupes "font partie de la pression" exercée par Moscou pour obtenir satisfaction à ses demandes, mais il n'est "pas question de négocier sous la pression", a affirmé jeudi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Il s'exprimait avant le début d'une réunion informelle avec les ministres de la Défense des Etats membres de l'UE à Brest (ouest de la France), visant à "élaborer la position de l'Union européenne (...) face à la crise".

"Nous devons résolument rejeter le chantage et faire en sorte qu'agressions comme menaces ne portent jamais leurs fruits", a renchéri l'ambassadeur américain à l'OSCE Michael Carpenter.

De son côté, la Russie affirme que ce déploiement militaire est une réaction à la présence jugée croissante et menaçante de l'Otan dans ce qu'elle considère comme sa zone d'influence.

Elle refuse par ailleurs tout élargissement de l'Alliance atlantique à des pays situés selon elle dans son pré carré, comme l'Ukraine.

Le représentant russe Alexandre Loukachevitch doit s'exprimer devant les médias à Vienne dans l'après-midi.

- "Extrêmement inquiet" -

Après des discussions tendues à Genève entre les vice-ministres américaine et russe des Affaires étrangères, Wendy Sherman et Sergueï Riabkov, l'Alliance atlantique et Moscou avaient fait mercredi à Bruxelles le constat de leurs profondes "divergences" sur la sécurité en Europe.

"Oui, nos positions sont aux antipodes (de celles de la Russie), mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver de terrains d'entente", a souligné M. Carpenter sur la chaîne de télévision indépendante russe Dojd. L'enjeu est de "déterminer sous quelles formes peut être approfondie la discussion dans les prochains mois".

Sur le terrain, les conditions se sont dégradées pour les observateurs de l'OSCE dans les zones contrôlées par les séparatistes prorusses dans l'est de Ukraine, a par ailleurs déploré l'ambassadeur américain, se disant "extrêmement inquiet".

"Les missions de surveillance n'ont pour l'instant rien détecté d'anormal sur le territoire", mais à la frontière, "il nous est impossible de savoir ce qui se passe", a-t-il averti.

Depuis 2014, l'OSCE est chargée de contrôler le respect des accords de paix de Minsk dans la partie orientale rebelle de l'Ukraine.

burx-anb/bg/bds