Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- France: mobilisation contre le pass vaccinal -

"Djokovic résistant", "Liberté", "Non au vaccin": la mobilisation en France contre le pass sanitaire, qui va devenir un pass vaccinal, a connu un gros recul samedi - 54.000 participants selon le ministère de l'Intérieur, contre 105.200 du samedi précédent - alors même qu'entrait en vigueur la désactivation de nombreux pass faute de rappel de vaccin anti-Covid.

A Paris, lors du rassemblement organisé par Les Patriotes, une équipe de journalistes vidéo de l'AFP a été menacée de mort et agressée, et l'un des agents de sécurité qui la protégeaient a été blessé à la tête.

Cette équipe a été ciblée par au moins une cinquantaine de personnes identifiées comme étant d'extrême droite par les journalistes.

- Covax livre "un premier milliard" de doses -

Le mécanisme international Covax, destiné à favoriser l'accès aux vaccins contre le Covid-19 aux pays pauvres, a franchi un cap samedi avec "un premier milliard" de doses distribué, s'est réjoui Seth Berkley, directeur exécutif de Gavi, l'Alliance du Vaccin.

Cette alliance a créé Covax en 2020 avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la coalition Cepi.

- Un cas d'Omicron détecté à Pékin -

Un cas d'Omicron a été détecté à Pékin, ont annoncé samedi les autorités de la capitale chinoise où doivent s'ouvrir le 4 février les Jeux olympiques d'hiver, alors que le pays lutte contre plusieurs foyers du variant hautement contagieux du coronavirus.

Cette annonce intervient après que Zhuhai, ville côtière de 2,4 millions d'habitants du sud-est du pays, près de Macao, a imposé des restrictions de déplacements, suite à la découverte de sept cas de contamination par le variant Omicron.

Des millions de Chinois ont reçu l'ordre de rester chez eux ces dernières semaines, des dizaines de vols intérieurs ont été annulés et des usines entières fermées, les autorités cherchant à juguler l'épidémie à l'approche des JO.

- Boris Johnson: les "apéros du vendredi" à Downing Street -

Des pots ont été organisés chaque vendredi à Downing Street pendant le confinement, affirme samedi le journal The Mirror, allongeant la liste des accusations visant le Premier ministre britannique Boris Johnson de plus en plus contesté y compris au sein de son parti.

Le conservateur est accusé d'avoir participé à plusieurs festivités lors de confinements en pleine crise sanitaire. La contestation contre lui gronde, y compris dans les rangs des conservateurs.

- Djokovic va être fixé sur son sort -

L'ultime bataille judiciaire entre le numéro un mondial de tennis Novak Djokovic et le gouvernement australien, qui soutient que le Serbe, non-vacciné contre le Covid-19, constitue un "risque sanitaire" et entend l'expulser du pays, a démarré dimanche devant la Cour fédérale d'Australie à Melbourne.

Les trois juges de la Cour entendaient depuis 09H30 locales (23H30 GMT samedi) les arguments des représentants du tennisman et ceux du gouvernement.

Autorisé à quitter le centre de rétention où il a été placé samedi, Djokovic suivait l'audience en ligne depuis les bureaux de ses avocats.

- Plus de 5,5 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.519.380 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 849.991 morts, suivis par le Brésil (620.971), l'Inde (485.350) et la Russie (319.911).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

