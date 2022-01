Un volcan des îles Tonga cause un tsunami, alerte des Etats-Unis au Japon

L'éruption spectaculaire d'un volcan sous-marin des îles Tonga, dans l'océan Pacifique sud, a provoqué un tsunami samedi qui a atteint le Japon avec des vagues d'1m20 et placé le Chili et la côte ouest des Etats-Unis en alerte.

Des vues saisissantes prises de l'espace ont montré le moment de l'éruption vendredi du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, sur une des îles inhabitées des Tonga: un énorme champignon de fumée et de cendres, et une vague immédiatement déclenchée.

L'éruption a duré huit minutes, et était si forte qu'elle a été entendue "comme un bruit de tonnerre lointain" sur les îles Fidji, à plus de 800 km de là, selon des responsables dans la capitale, Suva, où des images partagées sur les réseaux sociaux montraient d'énormes vagues battant la côte.

Le volcan, situé à environ 65 km de la capitale tongienne Nuku'alofa, y a provoqué un tsunami de 1,20 m, selon le bureau australien de météorologie.

Au Japon, l'île reculée d'Amami Oshima a été touchée vers 23H55 locales (14H55 GMT) samedi par une vague d'1,20 mètre. Une alerte au tsunami a été activée, et l'agence météorologique nationale a mis en garde contre de possibles vagues de trois mètres de haut.

"C'était une énorme explosion", a expliqué au site d'informations Stuff une habitante des Tonga, Mere Taufa, qui se trouvait à ce moment-là chez elle.

"Le sol a tremblé, la maison entière était secouée. Ça venait par vagues. Mon jeune frère pensait que des bombes explosaient près de chez nous", a-t-elle raconté. Quelques minutes plus tard, l'eau a envahi leur maison, et elle a vu le mur d'une maison voisine s'écrouler.

- Le roi des Tonga évacué -

"Nous avons tout de suite su que c'était un tsunami, avec cette eau qui jaillissait dans la maison. On pouvait entendre des cris partout autour, et tout le monde a commencé à fuir vers les hauteurs", a-t-elle ajouté.

Le roi des Tonga, Tupou VI, a été évacué du palais royal de Nuku'alofa et emmené vers une villa éloignée des côtes.

Victorina Kioa, de la Commission des Services publics des Tonga, a appelé la population à "s'éloigner de tous les endroits menacés, c'est-à-dire les plages, les récifs et toutes les côtes plates".

Les autorités ont par ailleurs conseillé à l'ensemble de la population de rester autant que possible à l'intérieur, de porter des masques s'ils doivent sortir et, là aussi, de protéger toutes les réserves d'eau.

Des alertes au tsunami ont été lancées pour les îles Fidji et Samoa, la Nouvelle-Zélande, Vanuatu, le Chili et l'Australie où les autorités ont prévenu que la vague pourrait toucher la ligne de côte, y compris à Sydney.

Au Chili, l'alerte au tsunami a été lancée dans les régions de Coquimbo (centre-nord) et Los Rios et Los Lagos (sud), où les vagues ont dépassé un mètre. Ailleurs, les variations étaient comprises entre 30 cm et un mètre. Le Bureau national des situations d'urgence a aussi mis en garde contre la possibilité qu'un "tsunami mineur" n'atteigne l'île de Pâques.

En Equateur, les autorités ont recommandé la suspension jusqu'à 17h00 locales (22h00 GMT) des activités de bord de mer et jusqu'à 15h00 (21h00 GMT) aux Galapagos où le niveau de la mer s'est élevé de 50 cm sur l'île de Santa Cruz. Le même niveau de 50 cm a ensuite été observé sur plusieurs plages de la côte continentale, pour laquelle a été émise une alerte au tsunami.

- "Quittez les plages" -

Aux Etats-unis, des alertes au tsunami ont été émises pour la côte Ouest du pays. Hawaï, archipel américain du Pacifique nord, a déjà été touché par des "inondations mineures".

"Quittez les plages, les ports et les marinas" dans les zones concernées, a recommandé le National Weather Service, précisant avec "soulagement" que les îles d'Hawaï ne rapportaient pas de dégâts.

Les Etats de Californie, de l'Oregon et de Washington pourraient être touchés, ainsi que l'Alaska et la province canadienne de Colombie-Britannique, a précisé le NWS.

"Les principales répercussions attendues sont de forts courants d'arrachement et des inondations des côtes et des zones de faible élévation", a prévenu le service météo.

