L'est des Etats-Unis sous le coup d'une tempête hivernale, alerte au blizzard au Canada

L'est des Etats-Unis et du Canada subissaient encore lundi les effets d'une tempête hivernale d'envergure, d'importantes chutes de neige provoquant de vastes coupures de courant, tandis que certaines provinces canadiennes sont sous le coup d'une alerte au blizzard.

Plus de 215.000 foyers américains connaissaient une coupure de courant à 15H00 GMT, selon le site poweroutage.us, principalement dans le sud-est des Etats-Unis - dont environ 30.300 foyers en Caroline du Sud et 29.200 en Caroline du Nord.

Au Canada, certaines zones des provinces du Québec et de l'Ontario ont été placées en alerte blizzard, comme Toronto, la plus grande ville du pays, et Ottawa, la capitale, selon le site d'information météo du gouvernement canadien.

Chez le voisin américain, "la tempête hivernale d'envergure qui a sévi sur le tiers Est du pays va doucement se réduire aujourd'hui", a affirmé le National Weather Service (NWS), service météorologique national, dans un tweet lundi matin.

"Cependant, des effets majeurs dus à la neige, à la glace, au vent, et à une submersion côtière vont persister à travers une large zone", a poursuivi le NWS.

L'avertissement de tempête hivernale reste en vigueur à travers onze Etats, de la Géorgie dans le sud-est du pays, au Maine situé dans l'extrême Nord-Est.

- 57 cm dans l'Ohio -

D'importantes chutes de neige étaient encore attendues lundi dans le nord de l'Etat de New York, et en hauteur dans la région de la Nouvelle-Angleterre (nord-est), ainsi que le long de la chaîne des Appalaches qui traverse par partie orientale des Etats-Unis du Nord au Sud.

A 15H00 GMT lundi, plus de 57 cm de neige étaient tombés à Harpersfield, une bourgade de l'Ohio, selon le NWS.

"Une forte tempête au dessus du nord-est se déplacera jusque dans le sud-est du Canada d'ici mardi", précise le service américain.

Il s'attend également à ce qu'une nouvelle chute des températures entraîne un gel des routes, dangereux pour la conduite.

Dimanche, plus de 300 accidents de voitures ont été répertoriés en Caroline du Nord, selon la police des autoroutes de cet Etat du sud-est du pays, citée par le quotidien USA Today.

La police de Toronto a annoncé dans un tweet avoir fermé lundi à la circulation deux autoroutes de la ville, "en raison de la météo extrême et pour la sécurité des conducteurs".

Dans les airs, plus de 1.400 vols intérieurs ou internationaux ont déjà été annulés aux Etats-Unis lundi, en baisse cependant par rapport aux plus de 3.000 vols annulés la veille.

Après avoir connu 620 annulations de vols dimanche, soit 95% de son trafic prévu pour la journée, l'aéroport international de Charlotte en Caroline du Nord a repris une activité plus normale lundi, mais reste l'aéroport le plus touché avec 215 annulations de vol, soit 33% de son trafic prévu.