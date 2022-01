Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 3 millions de cas quotidiens dans le monde -

Plus de 3 millions de cas quotidiens ont été enregistrés en moyenne dans le monde entre le 13 et le 19 janvier, un chiffre qui a été multiplié par plus de cinq depuis la découverte du variant Omicron fin novembre, selon un comptage de l'AFP.

Les régions qui subissent actuellement les plus fortes hausses de contaminations sont l'Asie (385.572 cas quotidiens ces sept derniers jours en moyenne, +68% par rapport à la semaine précédente), le Moyen-Orient (89.900 cas quotidiens, +57%) et la zone Amérique latine/Caraïbes (397.098 cas quotidiens, +40%).

- France: levée progressive des restrictions -

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi l'entrée en vigueur lundi du pass vaccinal, "sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel", puis une levée progressive de restrictions contre le Covid.

Le 2 février, ce sera la fin du port du masque en extérieur, la fin des jauges dans les lieux recevant du public et la fin du télétravail obligatoire (il restera néanmoins recommandé).

Le 16 février, les discothèques pourront rouvrir.

Par ailleurs, la dose de rappel du vaccin contre le Covid sera autorisée à partir de lundi pour les 12-17 ans, sans obligation.

- Record d'infections à Moscou -

Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie, a enregistré un record absolu jeudi avec 11.557 nouveaux cas en 24 heures.

- L'Autriche adopte la vaccination obligatoire -

Le Parlement autrichien a adopté jeudi une loi sur la vaccination anti Covid-19 obligatoire pour tous les adultes, devenant le premier pays de l'Union européenne à prendre une telle mesure pour lutter contre la pandémie. La mesure sera en vigueur le 4 février.

- Afrique: la 4e vague reflue (OMS) -

Le nombre hebdomadaire de cas de Covid-19 a "considérablement chuté" en Afrique et celui des décès a également baissé, pour la première fois depuis le pic de la 4e vague induite par le variant Omicron, a annoncé jeudi l'OMS.

Toutefois, "tant que le virus continue de circuler, de futures vagues sont inévitables", a estimé lors du point de presse la Dr Matshidiso Moeti, directrice de l'OMS pour l'Afrique.

Le taux de vaccination reste faible en Afrique avec, selon l'OMS, seulement 10% de la population entièrement vaccinée.

- Deuxième vague en Nouvelle-Calédonie -

La Nouvelle-Calédonie, épargnée jusque récemment par l'épidémie de Covid-19, est entrée avec le variant Omicron dans une "deuxième vague" ont annoncé jeudi les autorités sanitaires de l'archipel français du Pacifique où de nouvelles mesures entreront en vigueur lundi.

Par ailleurs aux Antilles françaises, le plan blanc a été réactivé en Guadeloupe sur fond de violente contestation du vaccin anti-Covid qui a tourné à la crise sociale. Les organisations mobilisées contre l'obligation vaccinale ont appelé, pour ce jeudi, l'ensemble de l'île à une "journée morte".

- Plus de 5,5 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.563.359 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11h00 GMT.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (857.778), le Brésil (621.855), l'Inde (487.693) et la Russie (324.060).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

