Brésil: les défilés du carnaval de Rio de Janeiro reportés en avril pour cause de pandémie (officiel)

Les défilés du carnaval de Rio de Janeiro et de Sao Paulo prévus fin février, ont été reportés à avril en raison de la nouvelle vague d'infections de Covid-19, ont indiqué vendredi les autorités.

"Les mairies de Rio de Janeiro et de Sao Paulo ont décidé de reporter les défilés des écoles de samba" pour la fin avril, "en raison de la situation actuelle de la pandémie au Brésil et de la nécessité de préserver des vies", ont annoncé dans un communiqué les autorités des deux plus grandes villes brésiliennes.

La décision de reporter les défilés du sambadrome de Rio qui attirent des touristes du monde entier ainsi que ceux de Sao Paulo, a été annoncée après une rencontre virtuelle entre les maires, leurs secrétaires à la Santé et les représentants des écoles de samba des deux Etats.

En pleine avancée du variant Omicron et après les fêtes de fin d'année, le Brésil a battu cette semaine son record quotidien d'infections avec 204.854 nouveaux cas enregistrés en une journée et compte déjà plus de 622.000 décès.

Le carnaval de rue dans les deux villes avait déjà été annulé au début du mois en raison de la situation sanitaire.

Le Brésil a vacciné près de 70% de ses 213 millions d'habitants avec deux doses de vaccin contre le Covid-19.