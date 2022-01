Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Russie: nouveau record quotidien d'infections -

La Russie a annoncé samedi un nouveau record quotidien de contaminations au coronavirus pour le deuxième jour consécutif.

Pays le plus endeuillé d'Europe par le Covid-19 (325.433 décès selon Moscou), la Russie a enregistré 57.212 nouveaux cas, après en avoir comptabilisé 49.513 la veille, selon les chiffres du gouvernement.

- Confinement des îles Samoa et Kiribati -

Les îles du Pacifique Kiribati et Samoa, jusqu'à présent épargnées par l'épidémie de Covid-19, sont confinées depuis samedi après l'apparition de cas importés par des voyageurs arrivant de l'étranger.

Depuis le début de la pandémie et jusqu'à ce mois-ci, l'archipel des Kiribati n'avait enregistré aucun cas de coronavirus et les Samoa seulement deux, selon l'OMS.

- France: manifestations contre le pass vaccinal -

En France, des opposants au pass vaccinal ont défilé dans les rues de plusieurs villes samedi, deux jours avant son entrée en vigueur, réclamant la "liberté" et fustigeant "l'Apartheid" imposé selon eux par le gouvernement entre vaccinés et non vaccinés.

A partir de lundi, il faudra pouvoir justifier pour les plus de 16 ans d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.

- Report du sommet de la Ligue arabe à Alger -

Le sommet annuel de la Ligue arabe, prévu le 22 mars à Alger après trois ans d'interruption en raison de la pandémie, sera "reporté", une nouvelle fois à cause du virus, a indiqué le numéro deux de l'organisation panarabe.

- Plus de 5,58 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.583.378 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedià 15H00 GMT.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les Etats-Unis (864.564), le Brésil (622.563), l'Inde (488.884) et la Russie (325.433).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

