Ligue 1: L'OM frappe fort, Lille mordu à Brest

L'OM s'est emparé de la deuxième place avec une nouvelle victoire à l'extérieur, samedi à Lens (2-0), dans une Ligue 1 où le champion en titre, Lille, a subi la loi de Brest (2-0 ) malgré le revenant Hatem Ben Arfa.

. Avec l'OM, Bakambu droit au but

L'air du large continue de faire du bien à l'Olympique de Marseille, crédité d'un cinquième succès consécutif à l'extérieur en Championnat, face à des Sang et Or (7e avec 33 points) concurrents pour les places européennes.

Dans le Pas-de-Calais, les Olympiens ont porté à 40 leur total de points, soit une unité de plus que Nice, avant le déplacement des Aiglons dimanche (13h00) à Metz. Ils disposent en outre d'une munition supplémentaire avec leur match à rejouer contre Lyon, le 1er ou le 10 février.

Les Olympiens ont livré une belle partition, de très haut niveau en première période, et pris une revanche sur des Lensois qui les avaient battus 3-2 fin septembre au Vélodrome.

Le capitaine Dimitri Payet, auteur d'un doublé il y a quatre mois, a mis les siens sur les rails de la victoire en inscrivant son huitième but en Championnat cette saison, sur un penalty (34e) obtenu par Mattéo Guendouzi.

L'attaquant congolais Cédric Bakambu, recruté la semaine dernière, a signé une entrée en jeu fracassante en fin de partie, marquant le but du 2-0 (77e) après un relais avec Guendouzi, deux minutes après avoir remplacé Luis Henrique!

L'OM a mis fin au sans-faute réalisé jusqu'à présent en 2022 par Lens, septième avec un point d'avance sur son rival régional Lille.

- Coup de frein pour Lille -

Les Lillois, robustes dimanche à Marseille (1-1) malgré une longue infériorité numérique, efficaces mercredi face à Lorient (3-1), ont cédé pour leur troisième match en six jours. En cause? Un but contre-son-camp précoce de Tiago Djalo (3e), un penalty dans le temps additionnel de Steve Mounié (90e+5) et, entre-temps, un manque d'adresse face à Brest.

"Ce premier but, on l'a traîné comme un boulet tout le match. On a mis énormément de ballons dans la surface, par des centres ou des dribbles, on a un nombre incroyable de situations", a relevé l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, rongé par "une grande frustration".

Les champions de France ont enregistré leur 6e défaite de la saison en championnat, la première depuis celle infligée par le PSG fin octobre dans la capitale. Ils sont huitièmes à sept points du podium et avec une seule unité d'avance sur Montpellier, hôte de Monaco dimanche (17h05), et sur Lyon, timide vainqueur du rival Saint-Étienne (1-0) vendredi.

Au stade Francis-Le Blé, les Lillois ont eu plusieurs balles d'égalisation, notamment par l'entrant et revenant Hatem Ben Arfa, dont la reprise du gauche a été repoussée par le gardien (88e). L'histoire aurait été belle pour le milieu offensif de 34 ans, trois jours après l'officialisation de son recrutement et... huit mois et demi après sa dernière apparition en L1, en mai avec Bordeaux.

Pour Brest, c'est la fin d'une mauvaise série qui durait depuis plus d'un mois (3 défaites et 1 nul). Les joueurs de Michel Der Zakarian n'avaient plus gagné depuis le 4 décembre à Marseille.