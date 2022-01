Au Portugal, législatives à haut risque pour le Premier ministre socialiste

Talonné dans les sondages par la droite, le Premier ministre socialiste portugais Antonio Costa joue sa survie dimanche lors d'élections législatives anticipées à haut risque où l'extrême droite pourrait faire une percée.

Arrivé au pouvoir en 2015, le dirigeant de 60 ans se targue d'avoir "tourné la page de l'austérité" budgétaire mise en œuvre par la droite, grâce à l'alliance historique qu'il a forgée avec les formations de la gauche radicale, Bloc de gauche et coalition communistes-verts.

Mais, alors que son gouvernement minoritaire comptait aussi "tourner la page de la pandémie" grâce à une couverture vaccinale record et à l'arrivée des fonds européens du plan de relance post-Covid, ces partis ont rejeté son projet de budget pour 2022, ce qui a entraîné la convocation d'élections anticipées.

Dans les dernières enquêtes, le Parti socialiste de M. Costa (PS, gauche) était crédité de 35 ou 36% des intentions de vote, contre 33% pour le Parti social-démocrate (PSD, droite) de l'ancien maire de Porto, Rui Rio, qui s'est dit "tranquille" après avoir voté dans la grande ville du nord du pays.

Devant si petit écart, les sondeurs avaient réservé leur pronostic. A 20H00 GMT, quand les bureaux de vote auront fermé sur l'archipel des Açores, des projections sortie des urnes seront dévoilées par les télévisions nationales.

- "Moment difficile" -

"J'espère que tout le monde se sentira en sécurité pour aller voter", a déclaré dimanche M. Costa, qui avait voté une semaine auparavant, lors d'une journée de vote anticipé organisée en raison de la crise sanitaire.

Sur un total de quelque 10 millions d'électeurs, 300.000 électeurs avaient fait comme lui.

Avec un Portugais sur dix en quarantaine, le niveau de participation au scrutin --le troisième que le Portugal organise sous pandémie-- constitue un facteur d'incertitude supplémentaire.

Jusqu'à 16H00 GMT, elle était en nette hausse, à 45,66% contre 38,59% à la même heure lors des législatives de 2019.

"J'ai voté pour les socialistes car nous avons besoin d'eux en ce moment difficile", a témoigné à l'AFP Manuel Pinto, un ancien menuisier de 68 ans qui votait à Lisbonne.

En dépit d'un "certain désenchantement" envers le Parti socialiste, la majorité des électeurs juge que M. Costa a "plus de compétences et d'expérience pour gouverner" que M. Rio, un économiste de 64 ans apprécié pour "sa franchise et son authenticité", explique la politologue Marina Costa Lobo.

Quel que soit le résultat de ces élections, l'avenir politique du Portugal s'annonce "instable", estime l'analyste Antonio Costa Pinto, lui aussi chercheur à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lisbonne.

"La viabilité d'un gouvernement du PS ou du PSD dépendra de l'abstention de l'autre" grand parti, notamment pour adopter rapidement un budget de relance économique, prévoit-il.

- "Irresponsabilité" -

A gauche comme à droite, il sera "compliqué" pour les partis modérés de négocier le soutien des extrêmes au sein d'un Parlement plus fragmenté, où l'extrême droite du parti Chega (Assez), dirigé par André Ventura, pourrait devenir la troisième force politique avec 6% des voix.

Si M. Costa est reconduit, il pourra tenter de rebâtir l'union de la gauche malgré l'échec des dernières négociations budgétaires, provoqué selon lui par l'"irresponsabilité" de ses anciens alliés, qui lui réclamaient davantage d'efforts en faveur du pouvoir d'achat et des services publics.

Et si c'est M. Rio qui l'emporte, il pourra probablement s'associer aux libéraux qui, comme Chega, espèrent confirmer la forte progression que leur prédisent les sondages alors qu'il ne comptaient qu'un seul député dans le Parlement sortant.

La grande question serait alors de savoir si les voix de Chega sont nécessaires à la formation d'un gouvernement de droite car, avec son discours antisystème, M. Ventura se présente comme un interlocuteur "radical" et "instable", selon M. Rio.

Avec un groupe parlementaire qui pourra atteindre la douzaine de députés, Chega sera "capable de dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays", car "il ne fait pas le jeu du PS ou du PSD", a affirmé un de ses électeurs, Carlos Bica, un retraité de 73 ans.