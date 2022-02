Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'OMS juge prématuré de crier victoire -

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti mardi qu'il était trop tôt pour que les pays crient victoire face au Covid-19 ou abandonnent leurs tentatives d'enrayer la transmission du virus.

Son appel à la prudence survient alors que certains pays envisagent le retour à la vie d'avant. "Plus de transmission signifie plus de décès", a affirmé le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La montagne de déchets médicaux liés au Covid-19 pose des risques pour la santé et l'environnement, a indiqué par ailleurs l'OMS, qui appelle à prendre des mesures pour réduire notamment l'utilisation des gants.

- Le Danemark, 1er pays de l'UE à lever toutes ses restrictions -

En dépit de l'omniprésence du Covid-19, le Danemark est devenu mardi le premier pays de l'Union européenne à lever toutes ses restrictions, s'estimant en mesure de le faire grâce à sa forte couverture vaccinale et à la moindre sévérité du variant Omicron.

De très rares restrictions restent en vigueur à l'entrée dans le pays, pour les voyageurs non vaccinés arrivant d'un pays en dehors de l'espace Schengen.

- Allègement des contraintes en France -

La France commencera mercredi à lever les restrictions malgré un nombre de contaminations toujours très haut.

Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis (stades, établissements culturels...) seront abandonnées et le télétravail ne sera plus obligatoire, mais seulement recommandé.

Lundi, quelque 32.374 patients étaient à l'hôpital avec un diagnostic Covid (contre 29.748 il y a sept jours et 31.536 dimanche).

- Assouplissement en Andorre -

Le gouvernement andorran a annoncé mardi la levée de la plupart des restrictions, excluant toutefois le secteur de la vie nocturne qui reste fermé.

- Catalogne: réouverture des discothèques -

Les discothèques et autres établissements d'activité nocturne pourront rouvrir le 11 février en Catalogne, après quasiment deux mois de fermeture, a annoncé mardi le gouvernement de cette région.

- Portugal: le Premier ministre positif -

Le Premier ministre socialiste portugais Antonio Costa a été testé positif mardi, deux jours après sa victoire aux élections législatives, a annoncé son cabinet.

- JO-2022: le CIO table sur 30% à 50% de spectateurs -

Le Comité international olympique (CIO) espère que les sites de compétitions des Jeux de Pékin (4-20 février) seront remplis entre 30% et 50% de leur capacité grâce aux invitations destinées à compenser la décision de ne pas vendre de billets au grand public.

- Japon: Mondiaux de natation reportés à l'été 2023 -

Les prochains Championnats du monde de natation en grand bassin, organisés à Fukuoka (Japon), ont été reportés une nouvelle fois, de mai 2022 à juillet 2023, en raison de "la situation pandémique et des mesures actuellement en vigueur au Japon", annonce la Fédération internationale de natation (Fina).

- Plus de 5,67 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement au moins 5.671.154 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (886.687), devant le Brésil (627.138), l'Inde (496.242) et la Russie (332.012).

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

