JO-2022: les premières médailles attendues, les biathlètes et Benjamin Cavet aux premières loges

A l'image de la cérémonie d'ouverture joyeuse et colorée, les Français rêvent déjà de joie et de couleurs, dorée, argentée ou bronzée, samedi aux JO-2022 de Pékin avec le relais mixte du biathlon, sacré en 2018, et Benjamin Cavet, troisième des qualifications en ski de bosses.

Le premier titre olympique de ces 24e Jeux olympiques d'hiver a été décerné sans surprise ni suspense à la Norvégienne Therese Johaug en skiathlon, épreuve où les concurrentes alternent 7,5 km en ski classique puis la même distance en skate avec un passage au stand pour changer de ski.

Sur la piste ensoleillée mais balayée par un vent glacial, Johaug a lâché ses concurrentes dès le passage en skate pour devancer de plus de 30 secondes la Russe Natalia Nepryaeva (30.2 sec) et l'Autrichienne Teresa Stadlober (30.5), qui complètent ce premier podium des Jeux 2022.

La première Française a été Delphine Claudel, 9e à 1 min 17 de Johaug, qui remporte à 33 ans son premier titre olympique en individuel.

A noter que la Chinoise Dinigeer Yilamujiang, qui appartient à l'ethnie ouïghoure et qui a été la dernière porteuse de la flamme lors de la cérémonie d'ouverture vendredi, a pris la 43e place.

- Les descendeurs en colère -

Pour la première médaille, le clan français compte sur les biathlètes du relais mixte non loin des pistes de fond, sur la même montagne de Zhangjiakou, à 180 km au nord-ouest de Pékin.

"On vise clairement a minima une médaille. On est détenteur du titre, avec les deux meilleurs mondiaux chez les garçons et deux filles ayant réalisé toutes les deux plusieurs podiums cet hiver", a souligné le directeur de l'équipe de France Stéphane Bouthiaux.

Cette ambition, à partir de 17h00 locales (10h00 française), reposera donc sur les épaules d'Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet.

Ce quatuor, dont aucun ne fait partie du relais titré en 2018, aura fort à faire face à la Norvège qui alignera une équipe impressionnante avec Marte Roeiseland, leader de la Coupe du monde, Tiril Eckhoff puis les frères Tarjei et Johannes Boe.

La Norvège a remporté les trois titres mondiaux entre les JO-2018 de Pyeongchang et le rendez-vous de Pékin, avec la même composition en 2020 à Antholz/Anterselva.

Une menace plane toutefois sur les Norvégiens puisque Johannes Boe est devenu cas contact du Covid dans son vol vers Pékin. Depuis jeudi, il est à l'isolement et ne sort de sa chambre que pour s'entraîner.

Le vent pourrait aussi être un acteur important, voire décisif, sur le pas de tir exposé de Zhangjiakou quasiment au pied du grandiose site de saut à skis.

A Zhangjiakou, comme à Yanqing, l'autre site olympique de montagne, le vent est d'ailleurs venu perturber la matinée puisque le troisième et dernier entraînement de la descente hommes, prévue dimanche, et celui du saut à ski femmes ont été annulés.

"Sur les sauts, j'ai parcouru 60 mètres. J'étais en équilibre, Dieu merci", a raconté le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, favori pour l'or et l'un des trois seuls skieurs à s'être élancé avant l'annulation qui a provoqué la colère des autres concurrents.

"Il y a quand même trois favoris qui ont fait un run de plus que les autres, c'est ça le gros problème. S'ils avaient annulé dès ce matin, il n'y aurait eu aucun souci", a déclaré Johan Clarey, représentant des athlètes auprès de la Fédération internationale de ski (FIS).

- "Objectif médaille" -

Comme les biathlètes, Cavet est ambitieux, malgré une saison en demi-teinte jusque-là, pour ses troisièmes JO (8e en 2014 et 25e en 2018). "L'objectif reste la médaille", a affirmé le skieur de 28 ans à son arrivée en Chine.

Gêné par des douleurs à un talon, le vice-champion du monde de ski de bosses 2017 et 2021 ne compte pourtant qu'un podium cette saison en Coupe du monde (3e à Idre Fjäll, en Suède, en décembre).

Et ses qualifications l'ont sans doute renforcé dans ses convictions puisque le natif du Kent, au Royaume-Uni, a pris la troisième place des qualifications jeudi soir.

"Juste avant les qualifs, j'ai vraiment fait des entraînements de dingue. Du coup j'arrivais en pleine confiance. Mais ce run (des qualifications) ne mérite pas encore la médaille", a-t-il commenté après son passage.

Sans être parfait donc, il a terminé à plus de deux points et demi du grandissime favori pour l'or olympique et tenant du titre, le Canadien Mikaël Kingsbury (81,15 pts).

Les statistiques du Québécois de 29 ans donnent le tournis: champion olympique en 2018 et médaillé d'argent en 2014, neuf globes de cristal consécutifs de N.1 mondial, six titres de champion du monde et 71 victoires en Coupe du monde.

Au total, six médailles d'or viendront récompenser cette "première" journée de compétition, avec, outre le skiathlon, le biathlon et les bosses, le saut à ski (tremplin femmes), le short-track (relais par équipes mixtes) et le patinage de vitesse (3000 m femmes).