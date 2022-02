Le défenseur français Kurt Zouma maltraite son chat et déclenche un tollé

Un chat n'est pas une balle: Kurt Zouma, défenseur des Bleus et de West Ham, a provoqué un scandale mardi après la diffusion d'une vidéo où on le voit frapper du pied son chat, comme un ballon, dans sa maison de la banlieue londonienne.

Dans les deux clips diffusés sur Snapchat et que le tabloïd The Sun a relayés, on peut voir Zouma (27 ans) poursuivre son chat dans sa luxueuse demeure, lui donner un coup de pied en reprise de volée, avant de lui lancer une chaussure et finalement de lui donner une gifle sur le museau alors que l'animal est dans les bras d'un enfant.

Toute la scène se déroule avec des rires en arrière-plan et des émojis rieurs incrustés sur les images. Selon le Sun, le défenseur aux onze sélections en équipe de France aurait été furieux car son chat aurait accidentellement brisé un vase et arraché un luminaire.

"Je tiens à m'excuser pour mes actions", a réagi Zouma dans un communiqué. "Il n'y a pas d'excuses pour mon comportement, que je regrette sincèrement. Je veux également dire à quel point je suis profondément désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé".

- "Ce que ton chat ressent" -

West Ham, le club qu'il a rejoint en août 2021 en provenance de Chelsea, a également condamné "sans réserve" le comportement de son joueur dans un communiqué distinct: "Nous avons parlé à Kurt et allons traiter l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux".

Le club londonien a tout de même aligné son défenseur en soirée contre Watford, pour la 24e journée de la Premier League.

Lors de ce match remporté 1-0 et que Zouma a disputé dans son intégralité, le Français a été constamment hué par les supporters adverses, et parfois même par ceux de West Ham. A un moment, les fans de Watford ont chanté "voilà ce que ton chat ressent" en réaction à une faute commise par Josh King sur Zouma.

Son entraîneur David Moyes, qui "aime beaucoup les animaux", a justifié sa décision de le titulariser en expliquant que son travail était "de choisir la meilleure équipe et Kurt en faisait partie". "Certaines personnes en seront déçues et je comprends cela", a-t-il aussi admis.

Dans l'après-midi, le Dagenham and Redbridge FC, club de cinquième division, a indiqué qu'il allait prendre des sanctions contre le frère de Kurt Zouma, Yoan, qui y joue et qui a filmé la scène. Le joueur de 23 ans a fait part de ses "profonds regrets pour (sa) participation à la vidéo", dans le même communiqué.

- "Tribunal de l'opinion publique" -

Une pétition en ligne réclamant une action en justice contre Zouma rassemblait 25.000 signatures à l'issue du match.

Car les images ont fait bondir les associations de protection de la cause animale outre-Manche, où la cruauté envers les animaux peut être punie de cinq ans de prison.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la plus importante de ces associations, a qualifié la vidéo de "très bouleversante".

"Il n'est jamais acceptable de donner des coups de pied, de frapper ou de gifler un animal, pour le punir ou autre", a ajouté son porte-parole.

L'association Pour une éthique dans le traitement des animaux (PETA) a jugé que Zouma devrait non seulement affronter "le tribunal de l'opinion publique" et être "traîné devant une cour de justice", mais elle a aussi appelé à ce qu'il soit "radié de l'équipe de France".

"Notre pays ne peut pas accepter d'être représenté à l'international par une personne s'affichant en train de commettre des actes de violence et de cruauté aussi inadmissibles", a argumenté l'association.