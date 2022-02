Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Canada: un tribunal ordonne la levée du blocus -

La Cour supérieure de l'Ontario a ordonné vendredi le départ des manifestants anti-mesures sanitaires qui paralysent un axe frontalier majeur avec les Etats-Unis depuis plusieurs jours, un blocage qui a poussé Washington à intervenir auprès du gouvernement Trudeau.

Mais samedi soir, le pont était toujours bloqué et les manifestants étaient même plus nombreux que dans la journée, a constaté un journaliste de l'AFP.

La fermeture, depuis lundi, de cet axe frontalier majeur, qui relie l'Ontario et la ville américaine de Detroit aux Etats-Unis, a déjà entrainé des perturbations pour l'industrie automobile des deux côtés de la frontière.

- Les Etats-Unis autorisent un nouveau traitement -

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi autoriser en urgence un nouveau traitement contre le Covid-19, les anticorps monoclonaux bebtelovimab, qui restent efficaces contre le variant Omicron.

Ce traitement reste actif y compris contre le sous-variant d'Omicron BA.2, a précisé l'Agence américaine des médicaments (FDA).

- Macron appelle "au plus grand calme" -

Le président français Emmanuel Macron a appelé "au plus grand calme" alors que des convois de véhicules se dirigent vers Paris pour protester contre le pass vaccinal ou contre le gouvernement, tout en disant "entendre et respecter" la "fatigue" et "la colère" liées à la crise sanitaire.

- La "phase aiguë" de pandémie finie en 2022, si 70% de vaccinés -

La "phase aiguë" de pandémie de Covid-19 prendra fin cette année si l'objectif de 70% de la population mondiale vaccinée est atteint, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

- France: allègements à l'école et dans les lieux clos -

Jugeant la situation sanitaire de Covid-19 "en très nette amélioration", le gouvernement a annoncé vendredi un allègement du protocole dans les écoles et la fin du port du masque dans certains lieux clos, des mesures saluées par les syndicats.

Le protocole sanitaire dans les écoles françaises sera allégé au retour des vacances scolaires, avec la suppression notamment du port du masque en cour de récréation.

La France supprime également à partir de samedi l'obligation de se faire tester au départ pour les voyageurs vaccinés venant dans le pays.

- Etats-Unis : décision repoussée sur la vaccination des moins de 5 ans -

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi repousser leurs délibérations sur l'autorisation en urgence du vaccin anti-Covid de Pfizer pour les enfants de six mois à 4 ans, afin d'attendre des données plus complètes sur trois doses.

- Plus de 5,78 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement plus de 5,78 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (918.110), devant le Brésil (637.152) et l'Inde (507.177).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

