JO-2022: Fillon Maillet et Valieva écrivent chacun leur histoire olympique

Quentin Fillon Maillet a poursuivi sa razzia aux JO-2022 mardi en remportant, avec l'argent du relais masculin de biathlon, sa cinquième médaille olympique en Chine, quelques heures avant que la patineuse russe de 15 ans Kamila Valieva n'écrive un autre pan de l'histoire en faisant ses premiers pas sur la glace depuis le début de l'affaire de dopage qui la concerne depuis une semaine.

Quentin Fillon Maillet et ses équipiers du biathlon ont signé avec leur médaille d'argent mardi le meilleur résultat d'un relais masculin aux Jeux olympiques. Il s'agit de la cinquième médaille personnelle pour "QFM" aux JO-2022 et de la douzième pour la délégation française à Pékin.

Martin Fourcade et Raphael Poirée ne l'ont jamais remporté, Fillon Maillet l'a touché du bout des doigts: le titre olympique en relais continue de fuir les Bleus, mais il s'en est fallu de peu pour que Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et "QFM" ne se couvrent d'or.

Il leur a manqué 27 sec 4/10e sur la ligne d'arrivée face à la Norvège de Johannes Boe qui a célébré son troisième titre olympique 2022. C'est sans doute lors du dernier passage sur le pas de tir que Fillon Maillet a laissé passer sa chance: pendant que le Russe Eduard Latypov, largement en tête, perdait pied avec deux tours de pénalités, le leader français avait le titre au bout de sa carabine, mais ses deux "pioches" ont ouvert la porte aux Norvégiens qui en ont profité pour s'envoler vers le titre.

Les Bleus vont donc devoir encore attendre quatre ans pour de nouveau viser l'or olympique, mais le bilan français n'en est pas moins exceptionnel, en grande partie grâce à Fillon Maillet qui affiche pour plus mauvais résultat sur les pistes de Zhangjiakou ses... trois deuxièmes places du relais mixte, du sprint et du relais masculin pour deux titres (individuel, poursuite).

Le Jurassien est seulement le troisième sportif français, le premier depuis près d'un siècle à décrocher cinq médailles lors d'une même édition des JO, hiver et été confondus. Ses prédécesseurs? L'escrimeur Roger Ducret (1924) et l'archer Julien Brulé (1920).

Et ce n'est peut-être pas fini pour "QFM" comme pour le biathlon tricolore, puisqu'il reste le relais féminin mercredi, abonné aux podiums en Coupe du monde cet hiver, et les mass-starts hommes et femmes pour finir.

- Kamila Valieva en tête -

La contribution de Tess Ledeux s'est arrêtée à sa médaille d'argent en big air: fatiguée après les qualifications la veille, elle a terminé septième de l'épreuve de slopestyle, remportée par la Suissesse Mathilde Grémaud, devant la Chinoise Eileen Gu.

Au coeur d'une tempête depuis la révélation de son contrôle antidopage positif datant du 25 décembre mais notifié seulement mardi 8 février en plein JO, Kamila Valieva se savait attendue et elle a eu bien du mal à retenir ses larmes à l'issue de sa prestation lors du programme court.

Habillée d'une robe mauve, la championne d'Europe 2022 a réalisé son plus mauvais score de la saison sur un programme court (82,16 pts) alors qu'elle avait dépassé le seuil des 90 points lors de ses deux dernières compétitions.

Ce résultat fut malgré tout suffisant pour lui permettre d'être en tête avant le programme libre jeudi puisqu'elle devance sa compatriote Anna Shcherbakova, championne du monde en titre (80,20 pts) et la Japonaise Kaori Sakamoto (79,84 pts).

Encouragée par des membres de la délégation russe en tribunes, Valieva n'a laissé transparaître aucune émotion pendant son programme. Au bord des larmes, elle a ensuite quitté la glace sans s'arrêter devant les journalistes.

Le jeune Russe, qui a remporté à Pékin le titre par équipes la veille du résultat du contrôle antidopage, n'a été autorisée à concourir que lundi par le Tribunal arbitral du sport. Ce dernier ne s'est toutefois pas prononcé sur le fond de l'affaire.

Une certitude pour la championne d'Europe 2022, plus que jamais grande favorite pour le titre olympique: si elle finit parmi les trois premières jeudi après le programme libre, il n'y aura pas de cérémonie de remise de médailles, tant qu'une décision sur les conséquences du contrôle antidopage positif n'aura pas été prise. Ce qui prendra probablement plusieurs mois.

- Goggia en argent -

Le CIO a rappelé lors de son point-presse quotidien que l'entourage de l'adolescente allait faire l'objet d'une enquête: "Vous pouvez bien imaginer qu'une adolescente de 15 ans ne ferait pas quelque chose de répréhensible de sa propre initiative", a indiqué le Suisse Denis Oswald, membre du CIO.

Oswald, en charge de la commission d'enquête après le scandale des JO-2014 de Sotchi, a révélé que la défense de la patineuse avait évoqué une possible contamination, avec l'absorption accidentelle d'un médicament que son grand-père prendrait.

Le premier des neuf titres décernés mardi est revenu en snowboard big air, comme en 2018, à l'Autrichienne Anna Gasser avec un score de 185,50 points, devant la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott, sacrée en slopestyle, et la Japonaise Kokomo Murase.

Autre moment fort, la descente féminine a été remportée par la Suissesse Corinne Suter qui a privé pour 16/100e l'Italienne Sofia Goggia d'un retentissant doublé, moins d'un mois après une entorse au genou gauche.

La Française Camille Cerutti a lourdement chuté et souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une lésion au ménisque interne au genou droit.