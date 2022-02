C1: Lille sans Yilmaz et avec Onana contre Chelsea

Lille a choisi d'aligner seul en pointe son meilleur buteur Jonathan David, sans son habituel partenaire d'attaque, le Turc Burak Yilmaz, mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea, renforçant par conséquent son entrejeu avec le jeune Belge Amadou Onana.

"On va jouer classique", a assuré l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec au moment de dévoiler sa composition d'équipe au micro de Canal+ Sport avant même que celle de Chelsea soit annoncée.

"Dans l'animation, plus sur les côtés, on aura +Jo+ Bamba et Renato, on va jouer avec +Ama+ (Onana) et +Jona+ (David) devant", a-t-il expliqué. "On a le retour de Renato, qui est important pour nous. Il se sent mieux c'est bien", a-t-il dit au sujet de son maître à jouer portugais, qui revient de blessure.

L'expérimenté Yilmaz (36 ans), en méforme, n'a plus marqué avec Lille en Ligue 1 depuis un mois, tandis que Jonathan David (22 ans), meilleur buteur des Dogues cette saison, compte 16 buts toutes compétitions confondues.

Dans la cage, Gourvennec a choisi de conserver sa confiance à Leo Jardim, qui a remplacé début février Ivo Grbic après un match où le Croate avait sombré face au Paris SG (5-1).

Lille, qualifié pour les huitièmes de finale de C1 pour la deuxième fois de son histoire après 2007, espère jouer sa carte contre Chelsea, tenant du titre et récent champion du monde des clubs.

Lille: Leo Jardim - Celik, Fonte (cap.), Botman, Djalo - André, Onana, Xeka - Renato Sanches, David, Bamba.

Entraîneur: Jocelyn Gourvennec (FRA)