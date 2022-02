Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Californie : des routiers forment un convoi anti-restrictions sanitaires vers Washington

Quelques centaines de routiers et manifestants opposés aux mesures sanitaires mises en oeuvre contre le Covid-19 aux Etats-Unis se sont rassemblés mercredi matin dans le sud de la Californie pour former un "convoi" en direction de la capitale américaine, à 4.200 km de là.

- Contestation anti-mesures sanitaires : Trudeau met fin aux mesures d'urgence prévues dans la loi d'exception

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mercredi la fin des mesures d'urgence prévues dans la loi d'exception invoquée la semaine dernière pour mettre un terme aux manifestations anti-mesures sanitaires qui ont duré trois semaines.

- La Slovaquie lève les restrictions

La Slovaquie autorisera à partir de samedi tous les restaurants, hôtels, centres aquatiques et salles de sport à accepter les clients non vaccinés du Covid-19, a annoncé mercredi le gouvernement, soulignant que le taux de contamination avait baissé dans ce pays où il était en 2021 l'un des plus élevés au monde.

- La République dominicaine laisse passer la date de péremption de 350.000 vaccins

Ayant laissé passé la date de péremption, la République dominicaine va détruire plus de 350.000 doses de vaccins contre le Covid-19, principalement de l'AstraZeneca, a annoncé mercredi le ministre de la Santé.

- Le Pérou reprend les cours en présentiel après deux ans de classes virtuelles

Le Pérou reprendra les cours en présentiel en mars après deux ans d'enseignement en ligne en raison de la pandémie de Covid-19, a rapporté mercredi le gouvernement.

Début février, le gouvernement a commencé à vacciner 3,7 millions d'enfants âgés de 5 à 11 ans, avant leur retour à l'école.

- La reine Elizabeth a eu malgré le Covid son appel hebdomadaire avec Boris Johnson

La reine Elizabeth II, testée dimanche positive au Covid-19, a tenu comme prévu mercredi son audience téléphonique hebdomadaire avec le Premier ministre Boris Johnson, a annoncé le palais de Buckingham.

- Colombie : vers l'abandon du port du masque dans les espaces ouverts

Le port du masque dans les espaces ouverts cessera d'être obligatoire dans les villes de Colombie ayant atteint un taux de vaccination contre le Covid-19 de 70% de la population avec une double dose, dont Bogota et Medellin.

Le port du masque reste néanmoins obligatoire dans les transports publics, restaurants et autres espaces clos.

- Appel à fournir des vaccins à la Corée du Nord

Un expert des droits de l'Homme de l'ONU a appelé la communauté internationale à fournir des millions de doses de vaccins contre le Covid-19 à la Corée du Nord, où les mesures sanitaires drastiques ont aggravé la crise alimentaire.

- Hong Kong: 19 milliards d'euros d'aides

Hong Kong qui enregistre actuellement plusieurs milliers de cas chaque jour, va débloquer une enveloppe d'aides de 19,2 milliards d'euros pour faire face aux conséquences de la pire vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie.

- UE : nouvelles recommandations aux voyageurs

Les pays membres de l'Union européenne (UE) se sont mis d'accord pour s'ouvrir davantage aux touristes de pays tiers qui sont vaccinés contre le Covid-19 ou guéris, en adoptant une recommandation qui commencera à s'appliquer le 1er mars.

- Plus de 5,9 millions de morts

La pandémie a fait officiellement au moins 5.904.193 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (941.773), devant le Brésil (646.419), l'Inde (512.622) et la Russie (347.816).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

