Situation sur le terrain, réactions internationales, promesses de sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Fortes explosions entendues dans le centre de Kiev

Deux fortes explosions ont retenti à l'aube vendredi dans le centre de Kiev, au lendemain du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra aussi celui-ci", a dénoncé sur Twitter le chef de la diplomatie Dmytro Kouleba.

Selon le maire de la ville, Vitali Klitschko, ces tirs auraient blessé trois personnes, dont une grièvement, dans un quartier résidentiel du sud-est de la capitale ukrainienne.

- Moscou revendique un "succès"

La Russie a affirmé jeudi soir qu'elle avait rempli "avec succès" tous les objectifs fixés au premier jour de son invasion de l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine avait annoncé le lancement de l'offensive dans une allocution télévisée surprise à 03H00 GMT, la qualifiant d'"opération militaire spéciale" pour défendre les séparatistes de l'est du pays et "démilitariser et dénazifier" son voisin pro-occidental. Le Kremlin a précisé vouloir imposer un "statut neutre" à l'Ukraine.

L'armée russe a affirmé jeudi après-midi avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes dans le pays, ainsi que 18 stations radar des systèmes de défense antimissile, des déclarations invérifiables.

Les Russes ont conquis un aéroport militaire situé à une quarantaine de kilomètres de Kiev, mais l'armée tente de le reprendre, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

- Au moins 137 morts et 316 blessés côté ukrainien, annonce Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la mort d'au moins 137 de ses concitoyens depuis le début de l'invasion russe jeudi matin.

"137 héros, nos citoyens" ont perdu la vie, a-t-il indiqué dans une adresse vidéo mise en ligne sur le site de la présidence, ajoutant que 316 autres personnes côté ukrainien avaient été blessées lors des combats.

L'armée ukrainienne a quant à elle affirmé avoir abattu cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe et avoir tué une cinquantaine "d'occupants russes" dans l'est du pays.

- L'Ukraine décrète la mobilisation générale et signale des "groupes de sabotage" russes dans Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la mobilisation militaire générale pour contrer l'invasion russe du pays, lancée le matin même, selon un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne.

"Nous avons reçu l'information que des groupes de sabotage de l'ennemi sont entrés dans Kiev", a-t-il indiqué dans une adresse vidéo publiée sur le compte de la présidence ukrainienne, appelant les habitants à la vigilance et au respect du couvre-feu en vigueur.

- Zelensky reste à Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi soir qu'il restait à Kiev, menacée d'assaut par les troupes russes.

"Je resterai dans la capitale. Ma famille est aussi en Ukraine. Selon des informations en notre possession, l'ennemi m'a identifié comme la cible numéro un. Et ma famille comme la cible numéro deux", a-t-il affirmé.

Il a regretté que l'Ukraine soit "laissée seule" par les autres pays face à l'invasion.

- La France va accélérer le déploiement de soldats en Roumanie

Emmanuel Macron a annoncé vendredi à Bruxelles que la France allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie dans le cadre de l'Otan, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

- Macron juge utile de "laisser ouvert le chemin" du dialogue avec Poutine

Le président français Emmanuel Macron a jugé utile de "laisser ouvert le chemin" du dialogue avec Moscou pour obtenir un arrêt de son offensive en Ukraine, après avoir eu jeudi un "échange franc, direct, rapide" avec son homologue russe Vladimir Poutine.

- Offensive terrestre

Des forces terrestres russes ont pénétré dans la région de Kiev à partir du Bélarus pour mener une attaque sur des cibles militaires, selon Kiev. Au fil des heures, elles ont semblé s'approcher de la capitale comme dans d'autres villes comme Kramatorsk (est), Kharkiv (nord-est) ou Marioupol, principal port de l'est du pays.

Par ailleurs, selon le ministère russe de la Défense, les séparatistes prorusses à l'offensive contre l'armée ukrainienne dans l'Est et sous le couvert de bombardements russes ont "progressé de 7 kilomètres" dans leur attaque.

- 100.000 personnes ont fui en Ukraine, et des milliers à l'étranger (ONU)

Environ 100.000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine, et plusieurs milliers d'autres ont quitté le pays, cible depuis jeudi matin d'une offensive militaire russe, a affirmé l'ONU jeudi.

- Prise de la centrale de Tchernobyl

La Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986, a annoncé la présidence ukrainienne.

- Poutine "paria" international

L'invasion russe a suscité une pluie de condamnations venant des Etats-Unis, de l'Otan, de l'Union européenne, du G7, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, du Japon ou encore de la Turquie. La Chine, de son côté, a dit qu'elle "comprend les préoccupations" de la Russie.

Le président américain Joe Biden a annoncé une série de nouvelles sanctions visant les banques, élites et exportations russes, qui vont selon lui faire de Poutine "un paria sur la scène internationale".

Le Japon a annoncé vendredi des sanctions visant le secteur financier et l'exportation de composants électroniques vers la Russie.

- Sanctions "massives" de l'UE contre Moscou

L'Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles, a approuvé jeudi soir des sanctions "massives" contre la Russie, après son invasion de l'Ukraine, sans toutefois aller jusqu'à exclure le pays du système d'échanges bancaires internationaux Swift.

- Manifestations contre la guerre

A Berlin, Paris ou encore Prague et Varsovie, des milliers de manifestants ont protesté jeudi dans de nombreux pays contre l'invasion de l'Ukraine.

En Russie, plus de 1.700 personnes ont été interpellées par la police lors de manifestations contre la guerre dans 51 villes, dont la plupart à Moscou et Saint-Pétersbourg, selon l'ONG spécialisée OVD-Info.