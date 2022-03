Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Pourparlers avec cessez-le feu au menu -

Des pourparlers russo-ukrainiens commenceront jeudi matin dans un lieu déterminé "ensemble", a indiqué le négociateur russe Vladimir Medinski. Un cessez-le-feu sera au menu des discussions, selon Moscou.

La présidence ukrainienne a confirmé qu'une délégation était en route.

- Près de 500 soldats russes morts -

Moscou a dévoilé mercredi son premier bilan de militaires russes tués dans cette offensive, annonçant la mort de 498 de ses soldats et 1.597 blessés.

- L'assemblée générale de l'ONU exige l'arrêt de la guerre -

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution exigeant "que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine", lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays, 5 s'y opposant, et 35 s'abstenant dont la Chine.

- Troupes aéroportées et bombardements à Kharkiv -

Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv (est) dans la nuit de mardi à mercredi et ont "attaqué un hôpital" local, ont déclaré les forces armées ukrainiennes, faisant état de combats en cours dans la deuxième ville d'Ukraine.

Au moins quatre personnes ont été tuées et neuf ont été blessées dans des bombardements visant le siège des services de sécurité et une université.

La métropole avait déjà été bombardée mardi (21 morts selon le gouverneur régional).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est dite "préoccupée" par les informations signalant des attaques contre des hôpitaux et des cibles sanitaires.

- Catastrophe humanitaire" à Kherson -

L'armée russe a affirmé mercredi matin avoir pris le "contrôle total" du port de Kherson (sud), proche de la Crimée, cible d''intenses bombardements.

Le maire de la ville, Igor Kolykhaïev, a évoqué une "catastrophe humanitaire".

L'armée russe s'est déjà emparée d'un autre port clé de l'Ukraine, au bord de la mer d'Azov, celui de Berdiansk, et attaque celui de Marioupoul (sud-est), dont la prise lui permettrait d'assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de Crimée et celles venues des territoires séparatistes du Donbass plus au nord.

Des bombardements ont également frappé la ville de Jitomir, à 150 kilomètres à l'ouest de Kiev. Au moins trois personnes y ont été tuées, selon des habitants.

- Couloirs humanitaires -

Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre la sortie des civils des villes ukrainiennes les plus exposées, notamment Kiev, Kharkiv et Marioupol.

- Macron dénonce une "lecture révisionniste de l'Histoire de l'Europe" -

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé mercredi l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme une guerre "nourrie d'une lecture révisionniste de l'Histoire de l'Europe".

"Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie", a-t-il assuré, "nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix".

- Des chasseurs russes violent l'espace aérien suédois -

Quatre avions de combat russes ont brièvement violé mercredi l'espace aérien suédois à l'est l'île du Gotland en mer Baltique, a annoncé l'armée suédoise, en dénonçant une "action irresponsable".

- Sanctions -

L'Union européenne a confirmé que sept banques russes, dont la deuxième banque du pays VTB, seraient, à compter du 12 mars, exclues du système de messagerie Swift, rouage-clé de la finance internationale.

La mesure épargne cependant la première banque russe Sberbank - dont la filiale européenne a déposé le bilan mercredi - et Gazprombank, bras financier de Gazprom.

L'interdiction européenne des chaînes russes RT et Sputnik, accusés, de "désinformation", est entrée en vigueur.

L'UE et les Etats-Unis ont également annoncé de nouvelles sanctions contre le Bélarus, en représailles de son aide à la Russie.

- Pétrole et gaz à de nouveaux records -

Les cours du pétrole ont clôturé au plus haut depuis près d'une décennie mercredi, tandis que le gaz naturel et l'aluminium atteignaient de nouveaux records historiques.

La flambée des cours de l'or noir est repartie de plus belle après la décision des pays exportateurs de l'Opep+, menés par l'Arabie saoudite et la Russie, de ne pas augmenter plus que prévu leur production.

- Près de 900.000 réfugiés -

Le nombre de réfugiés fuyant l'Ukraine pour les pays voisins a encore bondi pour atteindre près de 900.000 personnes depuis le 24 février, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

