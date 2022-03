Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- La Russie bombarde la plus grande centrale nucléaire d'Europe -

La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine, était la proie d'un incendie vendredi après un bombardement par les forces russes, et Kiev a exigé un cessez-le-feu immédiat pour éviter une catastrophe.

"Suite à un bombardement des forces russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, un incendie s'est déclaré", a indiqué ce porte-parole, Andreï Touz, dans une vidéo publiée sur le compte Telegram de la centrale.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué avoir pu envoyer des pompiers à la centrale nucléaire de Zaporijjia, assurant que la sécurité nucléaire des lieux était maintenant assurée.

"Selon les responsables de la centrale, un bâtiment pour les formations et un laboratoire sont touchés par un incendie", a indiqué sur Facebook Oleksandre Staroukh, chef de l'administration militaire de la région.

Le président américain Joe Biden s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet de cette attaque.

Ce dernier a accusé Moscou de recourir à "la terreur nucléaire" et de vouloir "répéter" la catastrophe de Tchernobyl.

Joe Biden a "exhorté la Russie à cesser ses activités militaires dans la zone et permettre aux pompiers et services de secours d'accéder au site" de la centrale, a indiqué dans un communiqué la Maison Blanche, dont un haut responsable a noté que rien n'indiquait pour l'instant des "niveaux élevés de radiations".

Les secours ukrainiens ont indiqué vendredi que les troupes russes les empêchaient d'éteindre l'incendie déclenché sur le site.

- L'AEIA met en garde contre "un grave danger" -

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a appelé vendredi à cesser l'usage de la force sur la centrale nucléaire de Zaporijjia et mis en garde "d'un grave danger si les réacteurs sont touchés".

"L'Ukraine a dit à l'AIEA que l'incendie sur le site de la centrale de Zaporijjia n'a pas affecté les équipements +essentiels+, le personnel de la centrale prend des mesures" pour circonscrire l'incendie, a tweeté l'organisation.

- Boris Johnson appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité -

Boris Johnson a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et a indiqué que "les actions irresponsables" de Poutine peuvent "directement menacer la sécurité de toute l'Europe".

- Kiev et Moscou s'accordent sur des "couloirs humanitaires" -

L'Ukraine et la Russie ont convenu jeudi, à l'issue d'une deuxième session de pourparlers, d'organiser des "couloirs humanitaires" pour l'évacuation des civils des zones de combats, ont annoncé les deux parties.

"La deuxième session de négociations est terminée. Malheureusement, il n'y a pas encore les résultats escomptés pour l'Ukraine. Il n'y a qu'une solution pour organiser des couloirs humanitaires", a écrit sur Twitter un conseiller de la présidence ukrainienne.

- Problèmes d'accès à Facebook -

Les pages internet de Facebook et plusieurs médias indépendants étaient en partie inaccessibles vendredi en Russie, au moment où les autorités russes resserent leur étau autour des voix critiques, en pleine guerre en Ukraine.

Le service de surveillance GlobalCheck et des journalistes de l'AFP à Moscou ont constaté des problèmes pour accèder à Facebook, de même qu'aux sites des médias Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL et du service russophone de la BBC.

- Google Maps et Tripadvisor s'engagent -

Google a bloqué l'ajout de commentaires, photos et vidéos sur son service de cartographie Maps en Russie, en Ukraine et au Bélarus, tout comme la plateforme Tripadvisor sur les fiches de certains restaurants et hôtels en Russie.

Les deux services ont fait face à une campagne de militants ukrainiens qui se servaient de leur section "avis" pour tenter d'alerter les Russes sur l'invasion orchestrée par leurs dirigeants en Ukraine.

- Neutralité du Canal de Panama -

L'Autorité du Canal de Panama (ACP) a réaffirmé jeudi la neutralité de la voie interocéanique, et a annoncé qu'elle ne refusera pas le passage de navires russes en dépit des sanctions imposées à Moscou par la commmunauté internationale.

- Oligarques russes sanctionnés -

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont inscrit jeudi de nouveaux oligarques proches du Kremlin sur leur liste noire dans l'espoir d'augmenter la pression sur Vladimir Poutine au moment où certains milliardaires russes commencent à prendre leurs distances.

Le président américain Joe Biden a accusé les oligarques de "s'en mettre plein les poches avec l'argent des Russes pendant que les Ukrainiens se cachent dans le métro pour échapper aux tirs aveugles de missiles".

- Vilnius rend hommage à l'Ukraine -

Le maire de Vilnius a annoncé jeudi que la ville nommerait "rue des Héros ukrainiens" une petite voie qui conduit à l'ambassade de Russie dans la capitale lituanienne.

- Les Tchèques autorisés à se battre pour l'Ukraine -

Les Tchèques qui voudraient rejoindre l'Ukraine pour participer à la lutte contre l'invasion russe n'encourront aucune sanction, ont décidé jeudi soir les dirigeants tchèques.

- Le prince héritier saoudien propose sa médiation -

Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a proposé lors d'un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine sa médiation pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle saoudienne (SPA).

- Le Congrès américain veut boycotter le pétrole russe -

De nombreux élus du Congrès américain ont exhorté jeudi Joe Biden à interdire l'importation par les Etats-Unis de pétrole russe en riposte à l'invasion de l'Ukraine, ce que la Maison Blanche s'est pour l'instant refusée à faire.

- UE: accord pour une protection temporaire des réfugiés -

Les ministres européens de l'Intérieur, réunis jeudi à Bruxelles, sont d'accord pour accorder une "protection temporaire" dans l'UE aux réfugiés "fuyant la guerre".

En une semaine, un million de réfugiés ont fui l'Ukraine, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies.

Les Etats-Unis ont fait de même. Cela empêche l'expulsion des Ukrainiens et leur donne le droit de travailler.

- Sanctions -

Les agences de notation financière Fitch et Moody's ont rétrogradé la Russie dans la catégorie des pays risquant de ne pas pouvoir rembourser leur dette, compliquant la possibilité pour le pays de se financer.

Le responsable du plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège, estime que ses investissements en Russie sont "perdus" du fait de la guerre et des sanctions.

Le géant suédois de l'ameublement Ikea suspend ses activités en Russie et au Bélarus, affectant près de 15.000 employés.

Toyota et Volkswagen suspendent leur production en Russie.

L'agence de notation financière S&P Global Ratings a de nouveau abaissé la note accordée à la Russie et prévenu qu'elle pourrait la dégrader encore dans la mesure où les sanctions imposées au pays accroissent le risque qu'il ne rembourse pas sa dette.

