Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions : le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Nouvel échec de l'évacuation de Marioupol -

La deuxième tentative d'évacuation des habitants de Marioupol, un port stratégique du sud-est de l'Ukraine encerclé par les forces russes et leurs alliés, a échoué dimanche, au lendemain d'un premier essai infructueux à cause de la poursuite d'intenses bombardements.

Le président Vladimir Poutine a mis cet échec sur le compte des "nationalistes ukrainiens", dans un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron.

Au 11e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, cette ville de 450.000 habitants est sous "blocus humanitaire" selon son maire Vadim Boïtchenko, qui évoque des "milliers de blessés" et affirme que "Marioupol n'existe plus".

La chute de cette cité portuaire constituerait un tournant, permettant la jonction entre les troupes russes en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les autres ports clés de Berdiansk et de Kherson, et celles en provenance du Donbass.

- Craintes pour Odessa -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche que les troupes russes se préparaient à bombarder Odessa, une ville de près d'un million d'habitants et premier port d'Ukraine, situé sur les bords de la mer Noire.

- L'armée russe s'approche de Kiev -

Les soldats russes se rapprochent également de Kiev. D'intenses combats ont lieu dans la périphérie de la capitale, selon l'administration régionale ukrainienne, notamment autour de la route menant à Jytomyr (150 km à l'ouest de Kiev), ainsi qu'à Tcherniguiv (150 km au nord de la capitale).

Le ministère russe de la Défense a affirmé que les militaires russes avaient "éliminé" près de cent avions, 778 chars et autres véhicules blindés et détruit l'aéroport de Starokonstantinov, à mi-chemin entre Kiev et Lviv (ouest).

Dans le centre de l'Ukraine, l'aéroport de Vinnytsia a été détruit par des frappes russes, ont annoncé le président ukrainien et Moscou.

- Menaces de Moscou, manifestations contre l'invasion -

Le ministère russe de la Défense a mis en garde les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil d'avions de combat de Kiev qui seraient ensuite utilisés contre les forces de Moscou. Cela pourrait être considéré comme "une implication de ces pays dans un conflit armé", a-t-il dit, mettant nommément en cause la Roumanie, un Etat membre de l'Otan.

Au moins 4.640 personnes manifestant contre l'invasion de l'Ukraine ont été arrêtées dimanche dans une soixantaine de villes de Russie, portant à plus de 13.000 le nombre des protestataires interpellés depuis le 24 février, a annoncé l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations.

Des milliers de personnes ont également manifesté, pour le deuxième jour consécutif, dans de nombreuses villes en France, Belgique ou Espagne.

- La France envoie de l'iode à l'Ukraine -

La France a envoyé à l'Ukraine "différents produits médicaux", dont de l'iode, pour se prémunir contre le risque d'un accident nucléaire lors des combats avec l'armée russe, a indiqué dimanche son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

- Londres débloque 100 millions de dollars -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé dimanche débloquer 100 millions de dollars d'aide pour l'Ukraine, avant une série d'entretiens diplomatiques visant à maintenir la mobilisation de la communauté internationale contre "les atrocités de l'agression" russe.

- Possibles "crimes de guerre", selon Blinken -

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a jugé "très crédibles" des informations faisant état de "crimes de guerre" commis par la Russie en Ukraine.

"Nous avons vu des informations très crédibles concernant des attaques délibérées sur des civils qui constitueraient un crime de guerre", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision américaine CNN.

- Tentatives de médiation -

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a affirmé dimanche que ses efforts de médiation dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine étaient "un devoir moral" même s'il y avait peu de chances de réussite.

Le pape François a déploré "des fleuves de sang et de larmes" coulant en Ukraine après l'invasion russe et a demandé l'instauration de couloirs humanitaires.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réclamé un "cessez-le-feu général urgent" en Ukraine, dans un entretien téléphonique avec le président russe.

Vladimir Poutine a affirmé à Emmanuel Macron qu'il "atteindrait ses objectifs" en Ukraine "soit par la négociation, soit par la guerre", selon la présidence française.

- Washington étudie la fourniture d'avions de chasse par la Pologne à l'Ukraine -

Les Etats-Unis "travaillent activement" à un accord avec la Pologne pour l'envoi d'avions de chasse de ce pays à l'Ukraine, a déclaré dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

- Plus d'un million et demi de réfugiés -

Plus d'un million et demi de personnes ont fui l'Ukraine depuis le 24 février, selon l'ONU, ce qui constitue la crise de réfugiés ayant atteint le plus rapidement une telle ampleur depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Le nombre des personnes arrivées d'Ukraine en Pologne a dépassé un million dimanche à 19H00 GMT, selon les garde-frontières polonais.

- Visa, Mastercard, American Express et Paypal suspendent leurs services en Russie -

Les géants américains des cartes bancaires Visa, Mastercard et American Express suspendent leurs opérations en Russie, la décision de ce dernier s'appliquant aussi au Bélarus.

Le système de paiements PayPal a également provisoirement arrêté ses services en Russie.

Des banques russes ont annoncé travailler à l'émission de cartes bancaires du réseau chinois UnionPay.

Par ailleurs, des médias américains ont rapporté dimanche que la plateforme américaine de vidéo en ligne Netflix a suspendu son service en Russie. Et le réseau social TikTok a annoncé suspendre la possibilité de poster de nouvelles vidéos sur sa plateforme en Russie.

burx-ang-paj/mw/bds/am/roc