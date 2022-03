Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Trois morts à l'hôpital pour enfants de Marioupol -

Trois personnes, dont une fillette, ont été tuées dans le bombardement russe d'un hôpital pédiatrique à Marioupol (Est) mercredi, a annoncé jeudi la mairie de cette ville portuaire, qui avait fait état la veille de 17 blessés.

Le bombardement a été qualifié de "crime de guerre" par le président ukrainien Volodymyr Zelensky puis par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a justifié ce bombardement, affirmant que ce bâtiment servait de base à un bataillon nationaliste.

Selon la municipalité de Marioupol, plus de 1.200 habitants ont été tués en neuf jours.

- Pourparlers en Turquie: pas de progrès selon Kiev -

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a regretté jeudi l'absence de progrès sur un cessez-le-feu dans son pays, lors d'entretiens avec son homologue russe Serguei Lavrov en Turquie, les premiers entre les deux hommes depuis le début de l'offensive russe en Ukraine.

"L'Ukraine ne se rendra pas ", a-t-il prévenu.

La Russie est disposée à poursuivre les négociations avec l'Ukraine dans le cadre du format existant au Bélarus, a indiqué de son côté M. Lavrov.

- La Russie juge "dangereuses" les livraisons d'armes à l'Ukraine -

Le ministre russe des Affaires étrangères a jugé jeudi "dangereuses" les livraisons d'armes par les Occidentaux à l'Ukraine.

"Ces pays créent un danger colossal, y compris pour eux-même", a-t-il dit.

- 35.000 civils évacués -

Le président Zelensky a indiqué mercredi soir que trois couloirs humanitaires avaient fonctionné dans la journée pour quitter les villes de Soumy, d'Enerhodar et des localités de la région de Kiev, permettant l'évacuation de 35.000 civils. Il a dit espérer que les évacuations se poursuivent jeudi avec trois couloirs supplémentaires pour quitter Marioupol, Volnovakha (Sud-Est) et Izioum.

- Progression russe vers Kiev -

Dans un point sur la situation à minuit heure locale (22H00 GMT mercredi), l'Etat major ukrainien a indiqué que les forces russes poursuivaient leur "opération offensive" pour encercler Kiev, tout en attaquant sur d'autres fronts les villes d'Izioum, Petrovske, Hrouchouvakha, Soumy, Okhtyrka, ou dans les régions de Donetsk et Zaparojie.

Au nord-est de Kiev, des panaches de fumée s'élevaient jeudi matin au dessus de Skybyn, à moins d'un kilomètre de la capitale ukrainienne, a constaté un journaliste de l'AFP. La route était coupée et les soldats prévenaient que des bombardements pouvaient débuter à tout moment.

- Moscou accuse le Pentagone -

Le ministère russe de la Défense a accusé jeudi les Etats-Unis d'avoir financé un programme d'armes biologiques en Ukraine, affirmant avoir trouvé des preuves en ce sens dans des laboratoires ukrainiens. Les Etats-Unis comme l'Ukraine ont démenti l'existence de laboratoires destinés à produire des armes biologiques dans le pays.

- Nouvelles sanctions de Londres, cession de Chelsea suspendue -

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre sept oligarques russes, dont Roman Abramovitch et son ancien partenaire commercial Oleg Deripaska.

Les sanctions contre Roman Abramovitch, dont les avoirs sont gelés, ont notamment pour conséquence la suspension de la vente du club de football de Chelsea.

Le gouvernement britannique a aussi annoncé simplifier à partir de la semaine prochaine la procédure d'entrée au Royaume-Uni pour les Ukrainiens, après de nombreuses critiques sur la complexité des démarches.

- Aides -

Les élus de la Chambre des représentants ont adopté mercredi soir un nouveau budget américain qui comprend une enveloppe de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne.

Le texte doit être voté au Sénat avant d'être promulgué par Joe Biden.

Le FMI a approuvé mercredi une aide d'urgence de 1,4 milliard de dollars pour l'Ukraine.

- Sommet de l'UE à Versailles -

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne (UE) vont tenter jeudi et vendredi à Versailles de poser les fondations d'une Europe plus souveraine après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses.

