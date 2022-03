Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Trois morts à l'hôpital pour enfants de Marioupol -

Trois personnes, dont une fillette, ont été tuées dans le bombardement russe d'un hôpital pédiatrique à Marioupol (est) mercredi, a annoncé jeudi la mairie de cette ville portuaire, qui faisait état la veille de 17 blessés.

Le bombardement, qualifié de "crime de guerre" par le président ukrainien et condamné comme un acte "barbare" et "immoral" par les Occidentaux, s'est produit alors que des femmes étaient en train d'accoucher dans l'hôpital, a indiqué à l'AFP un membre de l'administration militaire de la région de Donetsk.

Le gouvernement russe n'a pas nié l'attaque, mais a affirmé que des "bataillons nationalistes" ukrainiens utilisaient l'hôpital comme base de tirs.

"Les troupes russes détruisent délibérément et impitoyablement la population civile de Marioupol", a accusé la municipalité, qui a affirmé que plus de 1.200 habitants avaient été tués en neuf jours.

- Pourparlers en Turquie -

Des pourparlers entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba ont commencé jeudi matin dans le sud de la Turquie, sous la médiation du chef de la diplomatie turque.

Il s'agit du premier face-à-face entre les deux hommes depuis le début de l'offensive russe en Ukraine il y a deux semaines.

- 35.000 civils évacués -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué mercredi soir que trois couloirs humanitaires avaient fonctionné dans la journée pour quitter les villes de Soumy, d'Enerhodar et des localités de la région de Kiev.

Selon lui, 35.000 civils ont pu être évacués. Il a dit espérer que les évacuations se poursuivent jeudi avec trois couloirs supplémentaires pour quitter les villes de Marioupol et Volnovakha (sud-est) et d'Izioum.

- Progression russe vers Kiev -

Dans un point sur la situation à minuit locale (22H00 GMT mercredi), l'Etat major ukrainien a indiqué que les forces russes poursuivaient leur "opération offensive" pour encercler Kiev, tout en attaquant sur d'autres fronts les villes d'Izioum, de Petrovske, de Hrouchouvakha, de Soumy, d'Okhtyrka, ou dans les régions de Donetsk et Zaparojie.

Au nord-est de Kiev, des panaches de fumée s'élevaient jeudi matin au dessus de Skybyn, à moins d'un kilomètre de Kiev, a constaté un journaliste de l'AFP. La route était coupée et les soldats prévenaient que des bombardements pouvaient débuter à tout moment.

Le chef de l'administration militaire de la région de Soumy a indiqué jeudi que deux femmes et un garçon de 13 ans venaient d'être tués lors d'un bombardement nocturne à Velyka Pysarivka.

Il a aussi annoncé que trois couloirs humanitaires devraient ouvrir jeudi pour évacuer des habitants de la région vers la ville de Poltava.

- Moscou accuse le Pentagone -

Le ministère russe de la Défense a accusé jeudi les Etats-Unis d'avoir financé un programme d'armes biologiques en Ukraine, affirmant avoir trouvé des preuves en ce sens dans des laboratoires ukrainiens. De leur côté, les Etats-Unis comme l'Ukraine ont démenti l'existence de laboratoires destinés à produire des armes biologiques dans le pays.

- Mig-29: non définitif de Washington -

Les Etats-Unis ont définitivement rejeté mercredi la proposition de la Pologne de livrer à l'armée américaine ses avions Mig-29 pour qu'ils soient ensuite remis à l'Ukraine, jugeant l'offre de Varsovie "risquée" et susceptible de provoquer une escalade russe.

- Aides -

Les élus de la Chambre des représentants ont adopté mercredi soir un nouveau budget américain qui comprend une enveloppe pharamineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne.

Le texte, qui comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev, doit être voté au Sénat avant d'être promulgué par Joe Biden.

Le FMI a lui approuvé mercredi une aide d'urgence de 1,4 milliard de dollars pour l'Ukraine.

- Sommet de l'UE à Versailles -

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE vont tenter jeudi et vendredi à Versailles de poser les fondations d'une Europe plus souveraine après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses.

