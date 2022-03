Washington accuse la Corée du Nord de tester un nouveau système de missiles intercontinentaux

Les Etats-Unis ont dénoncé jeudi une "escalade grave" en accusant la Corée du Nord d'avoir testé récemment "un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux", et préparent des sanctions pour y répondre, selon le Pentagone et la Maison Blanche.

La Corée du Nord a effectué de nombreux tirs de missiles depuis le début de l'année, mais Washington a analysé plus précisément deux lancements, effectués le 26 février et le 4 mars.

Les Etats-Unis ont conclu que ces deux tirs "impliquaient un nouveau système de missiles balistiques intercontinentaux que la Corée du Nord développe, et qui avait été dévoilé à l'origine lors d'un défilé" le 10 octobre dernier, selon un communiqué du porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Il a estimé que ces tests visaient à "évaluer le nouveau système" avant un futur lancement "à pleine portée potentiellement déguisé en opération spatiale", lequel mettrait fin au moratoire que la Corée du Nord s'est elle-même imposée sur les essais de missiles à longue portée, et sur les essais nucléaires, depuis 2017.

Un haut responsable de la Maison Blanche a lui qualifié ces tests d'"escalade grave".

A Tokyo, le ministère de la Défense nippon a confirmé les analyses de Washington, ajoutant que le missile lancé en février avait atteint une altitude maximale d'environ 600 km et parcouru une distance d'environ 300 km, et celui lancé en mars une altitude maximale de 550 km pour une distance de 300 km.

Il a condamné "une menace pour la paix et la sécurité absolument inacceptable".

Pyongyang avait assuré après ces tirs qu'il s'agissait de tests de développement de satellites, réalisés depuis la base de Sohae, sur la côte nord-ouest de Corée du Nord.

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a d'ailleurs visité vendredi (heure locale) cette base, selon l'agence officielle KCNA, et a ordonné que les installations soient étendues et modernisées - de quoi alimenter encore les spéculations sur un test imminent et complet de missile à longue portée.

- Sanctions -

Sans attendre, les Etats-Unis vont eux annoncer vendredi des mesures pour "empêcher la Corée du Nord d'avoir accès à des produits et technologies étrangères lui permettant de développer ses programmes d'armement interdits", et "d'autres actions suivront dans les prochains jours", a dit le haut responsable américain, qui a requis l'anonymat.

"Les Etats-Unis ont décidé de rendre cette information publique et de la partager avec nos alliés et partenaires parce que nous donnons la priorité à la réduction des risques stratégiques et parce que nous croyons fermement que la communauté internationale doit parler d'une seule voix pour s'opposer au développement futur de telles armes par la Corée du Nord", a dit le responsable de la Maison Blanche.

"Nous continuons à rechercher le dialogue diplomatique et sommes prêts à une rencontre sans conditions" avec les Nord-Coréens, a-t-il néanmoins ajouté.

Washington et ses partenaires ont échoué en début de semaine à faire adopter au Conseil de sécurité de l'ONU un texte contre la Corée du Nord, qui a multiplié les tirs de missiles, de portées différentes, butant sur l'opposition de la Russie et de la Chine.

Déjà sous le coup de sévères sanctions internationales, Pyongyang a jusqu'à présent rejeté toutes les offres de dialogue depuis l'échec en 2019 des négociations entre le dirigeant Kim Jong Un et le président américain d'alors Donald Trump.

Et la Corée du Nord a intensifié la modernisation de son armée, et multiplié les tirs de missiles récemment.

Selon les analystes, Pyongyang chercherait aussi à tirer profit de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour procéder à de nouveaux essais au moment où les Etats-Unis portent toute leur attention sur ce conflit.

L'annonce des Etats-Unis intervient par ailleurs juste après la victoire à la présidentielle en Corée du Sud du conservateur Yoon Suk-yeol, qui veut durcir le ton face à la Corée du Nord.

Le nouveau président sud-coréen, que Joe Biden a appelé dès jeudi pour le féliciter, s'est ainsi promis "d'apprendre quelques manières" à Kim Jong Un.