Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- "Un moment dangereux" pour Kiev -

Les frappes russes se multiplient à Kiev, la capitale, qui vit "un moment dangereux et difficile", a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitschko, en décrétant un couvre-feu de mardi 20H00 (18H00 GMT) à jeudi 07H00 (05H00 GMT).

Une frappe contre un immeuble d'habitation a causé la mort d'au moins quatre personnes, selon le maire de Kiev, encerclée par les forces russes et vidée d'au moins la moitié de ses 3,5 millions d'habitants.

- Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène à Kiev -

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène sont arrivés mardi soir à Kiev, pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l'Union européenne à l'Ukraine, a annoncé le chef du gouvernement polonais sur Facebook.

"Nous devons faire cesser le plus rapidement possible cette tragédie", a écrit Mateusz Morawiecki.

- Reprise des pourparlers -

La quatrième session de négociations pour tenter de trouver une issue à la crise a repris mardi, a annoncé un haut responsable ukrainien, insistant sur la demande de cessez-le-feu formulée par Kiev.

Les discussions doivent se poursuivre mercredi, après une concession du président ukrainien Vlodymyr Zelensky, qui s'est prêt à renoncer à obtenir une adhésion de son pays à l'Otan, considérée comme un casus belli pour Moscou.

Dans un communiqué publié après un entretien entre le président du Conseil européen Charles Michel et le président russe Vladimir Poutine, ce dernier a toutefois jugé que Kiev ne montrait aucun signe d'un "engagement à trouver des solutions mutuellement acceptables".

Le président ukrainien a reconnu de son côté qu'il faudrait "encore plus de temps" pour des décisions conformes à l'intérêt de l'Ukraine.

- Aide supplémentaire des Etats-Unis -

Joe Biden va annoncer mercredi une assistance sécuritaire supplémentaire à l'Ukraine de 800 millions de dollars pour aider le pays à faire face à l'invasion russe, a indiqué mardi soir un responsable de la Maison Blanche.

Le président américain doit faire cette annonce après une intervention de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès des Etats-Unis. Cela porte "le total annoncé au cours de la seule semaine passée à 1 milliard de dollars", a précisé ce responsable sous couvert de l'anonymat.

- Un enfant réfugié chaque seconde -

Le nombre de personnes ayant fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion par l'armée russe a atteint les trois millions, a indiqué un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations à Genève.

A quasiment chaque seconde qui passe, un enfant en Ukraine devient un réfugié, a affirmé le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Un total de 97 enfants ont été tués depuis le début de la guerre, selon le président Zelensky.

- 20.000 personnes évacuées de Marioupol -

Quelque 20.000 personnes ont pu quitter mardi Marioupol, grande ville portuaire du Sud-Est assiégée par les forces russes, en empruntant un couloir humanitaire, a annoncé la présidence ukrainienne.

Au total, environ 29.000 personnes ont été évacuées mardi de plusieurs villes ukrainiennes assiégées, selon la même source.

- Deux journalistes dont un cameraman de Fox News tués -

Deux journalistes, un cameraman irlandais de Fox News, Pierre Zakrzewski, et une Ukrainienne, Oleksandra Kuvshinova, qui l'accompagnait, ont été tués lundi près de Kiev dans une attaque qui a également fait un blessé parmi l'équipe de la chaîne de télévision américaine.

- Biden à Bruxelles pour les sommets de l'UE et de l'Otan -

Le président américain Joe Biden participera à la prochaine réunion des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE à Bruxelles le 24 mars, ainsi qu'à un sommet extraordinaire de l'Otan le même jour consacré à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont annoncé Bruxelles et Washington.

Mardi soir, le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski a fait valoir à Kiev qu'une "mission de paix" de l'Otan, "protégée par les forces armées" pour aider l'Ukraine était nécessaire.

- La Russie recrute des milliers de Syriens -

La Russie a établi des listes de 40.000 combattants de l'armée syrienne et de milices alliées, prêts à être déployés en Ukraine, a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

- Une amende pour la protestataire de la télé russe -

Un tribunal de Moscou a infligé une amende à Marina Ovsiannikova, employée d'une chaîne de télévision russe qui a fait irruption pendant un journal télévisé pro-Kremlin pour dénoncer l'offensive en Ukraine.

Bien que remise en liberté, elle risque encore des poursuites au pénal passibles de lourdes peines de prison.

Le président français Emmanuel Macron a indiqué être prêt à lui offrir "une protection consulaire", soit à l'ambassade, soit en lui accordant l'asile.

- Sanctions -

L'Union européenne a interdit l'exportation en Russie de ses berlines de luxe, champagne, bijoux et autres articles prisés par les élites qui soutiennent Vladimir Poutine.

Londres a imposé des droits de douane punitifs sur la vodka et des gels d'avoirs contre plus de 370 personnes et entités, dont une cinquantaine d'oligarques.

De son côté, la Russie a décidé de quitter le Conseil de l'Europe, accusant l'Otan et l'UE d'en avoir fait un instrument au service de "leur expansion militaro-politique et économique à l'Est".

Elle a annoncé des sanctions contre le président Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et plusieurs membres de leurs gouvernements.

burs-acm/ob/nzg