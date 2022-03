Ukraine: Varsovie demande une "mission de paix" de l'Otan

La Pologne demande une "mission de paix" de l'Otan, "protégée par les forces armées", pour aider l'Ukraine, a déclaré mardi soir à Kiev le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski.

"Cette mission ne peut pas être une mission désarmée. Elle doit chercher à fournir une aide humanitaire et pacifique en Ukraine", a déclaré M. Kaczynski, cité par l'agence de presse polonaise PAP.

Le vice-Premier ministre a participé, aux côtés des Premiers ministres polonais, tchèque et slovène, à une rencontre dans la soirée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Chmygal.

Il s'agit de la première visite de dirigeants étrangers à Kiev depuis le début de l'attaque russe le 24 février.

"Je crois qu'il faut une mission de paix de l'Otan, voire éventuellement d'une structure internationale plus large, mais une mission qui sera en mesure de se défendre et qui agira sur le territoire ukrainien, qui se trouvera sur le territoire de ce pays avec l'accord du président et du gouvernement ukrainiens et ce ne sera pas une mission sans défense", a-t-il détaillé.

Elle "s'efforcera d'instaurer la paix, de fournir une aide humanitaire, mais en même temps elle sera protégée par des forces appropriées, des forces armées", a précisé M. Kaczynski, qui est aussi le chef du parti conservateur au pouvoir en Pologne et passe pour le principal stratège de la politique gouvernementale.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a une nouvelle fois appelé l'Union européenne à "très rapidement donner à l'Ukraine le statut de candidat" et ajouté: "Nous essaierons d'organiser des armes défensives".

Les trois Premiers ministres, ainsi que M. Kaczynski, et les Premiers ministres tchèque Petr Fiala et slovène Janez Jansa ont décidé de se rendre à Kiev pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l'UE à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine et pour présenter un vaste ensemble de mesures de soutien à l'Etat et à la société ukrainiens", a affirmé le communiqué publié sur le site du gouvernement polonais.

Peu après leur arrivée, M. Chmygal avait salué "le courage des vrais amis de l'Ukraine".

Les dirigeants se sont rendus à Kiev alors que les forces russes tentent d'assiéger la capitale ukrainienne, placée sous couvre-feu, et leurs tirs touchent certains quartiers.

Une source européenne à Bruxelles a indiqué que si les trois chefs de gouvernement sont membres du Conseil européen et donc sont ses représentants, ils n'ont pas de mandat officiel du Conseil, puisqu'il n'y a pas eu de conclusion en la matière adoptée formellement à Versailles.

Cette source a rappelé que le président français Emmanuel Macron n'avait pas lui non plus de tel mandat lorsqu'il s'est rendu à Moscou.

Le projet de ce déplacement a été communiqué à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et au président du Conseil européen Charles Michel en marge du sommet de Versailles vendredi, puis confirmé lundi soir, selon la même source.

Les préparatifs pratiques ont ensuite été gérés par M. Morawiecki qui a consulté encore dans la nuit de lundi à mardi Mme von der Leyen et M. Michel, ont indiqué à Varsovie les services du Premier ministre.

L'offensive russe en Ukraine s'est intensifiée mardi, avec une série de frappes sur Kiev placée sous couvre-feu, malgré une reprise des pourparlers visant à arriver à un cessez-le-feu et une concession importante du président ukrainien, qui s'est dit prêt à renoncer à une adhésion à l'Otan.