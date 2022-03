Foot: Lyon seul rescapé en C3, Marseille dernier debout en C4

Monaco et Rennes disent stop, Lyon et Marseille encore: les 8es de finale retour de Ligue Europa et de la toute nouvelle Ligue Europa Conférence ont été fatals à la moitié des clubs français jeudi.

L'OL a tenu en échec Porto (1-1) et conservé l'avantage de son succès chez les Dragons (1-0) pour se qualifier en quarts de C3 où il pourrait retrouver Barcelone ou l'Atalanta.

Lyon est le dernier représentant hexagonal en Ligue Europa après le revers 1-1 de l'ASM face à Braga, 4e du championnat portugais et vainqueur 2-0 à l'aller.

Moussa Dembélé, trouvé dans la profondeur par Léo Dubois, avait idéalement lancé les Gones (13e), vite rejoints par Porto après une réalisation de toute beauté de Pepê (27e). Les hommes de Peter Bosz n'ont pas cédé dans une fin de match étouffante.

De même, l'OM sera le seul club français en quarts de finale d'une C4 proposant quelques grands noms comme l'AS Rome ou Leicester, tombeur de Rennes, malgré un succès 2-1 des Bretons.

Au stade Louis II, en dépit du 2-0 encaissé à l'aller, Philippe Clement croyait "possible de faire cette +remontada+". La faute de main de son gardien Alexander Nübel sur une frappe certes contrée mais lointaine d'Abel Ruiz (20e) a très vite contrarié ces espoirs.

L'entraîneur belge, arrivé en janvier sur le Rocher, traverse une mauvaise passe: le club de la Principauté n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matches.

- Under et Rongier libèrent l'OM -

Dans le nouveau tournoi continental lancé cette saison, la "troisième" Coupe d'Europe qu'est la Ligue Europa Conférence, Marseille a fini par venir à bout de Bâle sur le même score qu'à l'aller (2-1).

Le penalty obtenu puis raté par Amine Harit, (38e) a d'abord ressemblé à un mauvais tournant.

Mais les Marseillais ont vite égalisé après l'ouverture du score de l'ancien Niçois Dan Ndoye (63e), grâce au Turc Cengiz Under impeccable à la finition (74e). Puis un plat du pied de Valentin Rongier, servi en retrait à l'entrée de la surface par Matteo Guendouzi, a définitivement délivré Jorge Sampaoli (90e+2).

Au Roazhon Park, la délivrance n'est jamais venue même si les Rennais y ont cru jusqu'au bout des plus de six minutes de temps additionnel.

Dans la lignée de la démonstration à Lyon dimanche dernier en Ligue 1 (4-2), Benjamin Bourigeaud a enflammé d'entrée la rencontre face à Leicester, champion d'Angleterre 2016, en rabattant du pied un centre de Martin Terrier (9e).

Un but de Flavien Tait (76e) a répondu à l'égalisation sur corner (51e) du défenseur français des Foxes, Wesley Fofana, de retour à la compétition sept mois après sa fracture à un tibia.

Dans vingt dernières minutes bouillantes, les Rouge et Noir, butant sur Kasper Schmeichel (85e), n'ont pas réussi à arracher la prolongation.

Dans ces huitièmes retour sans surprise, Barcelone a préparé de la meilleure façon le Clasico contre le Real Madrid dimanche en s'imposant sur le terrain de Galatasaray (2-1) grâce à deux buts de Pedri et Pierre-Emerick Aubameyang -- le 7e depuis son arrivée en Catalogne cet hiver.

Et l'Atalanta, déjà victorieuse 3-2 à l'aller en Lombardie, s'est imposée in extremis à Leverkusen (1-0) grâce à un déboulé de Jérémie Boga qui a conclu de près (90e).

Enfin, l'AS Rome s'est fait peur mais Tammy Abraham lui a évitée de justesse (90e+1) la prolongation (1-1) contre le Vitesse Arnhem, battu 1-0 à l'aller.