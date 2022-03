Julian Assange se marie en prison avec son ancienne avocate

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange se marie mercredi avec l'une de ses anciennes avocates, Stella Moris, à la prison de haute sécurité britannique d'où il continue de se battre contre son extradition aux Etats-Unis.

Le couple se mariera en petit comité avec seulement quatre invités et deux témoins. Mais leurs soutiens sont invités à venir aux abords de la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, apprêtés comme pour participer au mariage.

La styliste britannique Vivienne Westwood, très engagée pour la libération de Julian Assange, a conçu le kilt que Julian Assange portera à cette occasion - en référence à ses origines écossaises - ainsi que la robe de mariée de Stella Moris, selon le groupe de soutien Don't Extradite Assange.

Pris dans une longue saga judiciaire, l'Australien de 50 ans est recherché par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Poursuivi notamment en vertu d'une législation contre l'espionnage, Julian Assange risque 175 ans de prison, dans une affaire dénoncée par des organisations de défense des droits humains comme une grave attaque contre la liberté de la presse.

Le 14 mars, il a vu disparaître l'un de ses derniers espoirs d'éviter son extradition, avec le refus de la Cour suprême britannique d'examiner son recours.

- "Affaire politique" -

Sa compagne, une avocate sud-africaine d'une trentaine d'années, a depuis supplié la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel, à qui il revient la décision d'approuver son extradition, de l'empêcher et de mettre fin à cette "affaire politique".

Julian Assange et Stella Moris se sont rencontrés pour la première fois en 2011 lorsque l'avocate a été engagée pour rejoindre l'équipe juridique chargée de lutter contre l'extradition de Julian Assange. Leurs fiançailles avaient été annoncées en novembre 2021.

Mme Moris a eu deux enfants avec Julian Assange, deux petits garçons conçus lorsqu'il vivait à l'ambassade d'Equateur à Londres. Le fondateur de WikiLeaks a passé sept ans dans cette ambassade où il s'était réfugié en 2012 alors qu'il était en liberté sous caution.

Il craignait alors une extradition vers les États-Unis, ou bien la Suède où il faisait l'objet de poursuites pour viol depuis abandonnées.

Il avait finalement été arrêté par la police britannique en avril 2019 et emprisonné.

"Julian attend avec impatience le mariage car il a enfin lieu, plusieurs mois après que nous ayons fait la demande pour la première fois" aux autorités pénitentiaires, a dit sa compagne à l'agence PA.

A l'issue de la cérémonie de mariage, Stella Moris coupera un gâteau de mariage et prononcera un discours, a indiqué le groupe de soutien de Julian Assange.

Elle a aussi lancé une levée de fonds pour contribuer aux frais de justice destinés à empêcher son extradition, qui avait récolté plus de 177.000 livres sterling mardi (212.000 euros).

Plutôt que d'envoyer des cadeaux aux nouveaux mariés, leurs soutiens ont suggéré de participer à cette levée de fonds et d'afficher des posters demandant la libération de l'Australien.