Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Macron réagit aux propos de Biden sur Poutine -

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche qu'il "n'utiliserait pas" les termes du président américain Joe Biden, qui a traité Vladimir Poutine de "boucher" lors d'une rencontre avec des réfugiés ukrainiens en Pologne. Il a estimé qu'il ne fallait pas être "dans l'escalade ni des mots ni des actions" dans la guerre en Ukraine.

Il a par ailleurs indiqué qu'il parlerait au président russe lundi ou mardi pour organiser, espère-t-il, "dans un délai rapide" une opération d'évacuation de la ville de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine.

- Sur le terrain militaire -

Sur le front militaire, l'armée ukrainienne assure, dans le dernier bulletin de son état-major publié dimanche, que dans le Donbass, dans les zones de Donetsk et Lougansk, "sept attaques ennemies ont été repoussées" et huit tanks russes détruits.

Les frappes russes de samedi après-midi sur Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine, ont touché un dépôt de carburants et un site militaire stratégiques et fait cinq blessés, selon les autorités locales.

A Mykolaïv, ville-verrou sur la route d'Odessa - plus grand port d'Ukraine - que l'armée russe tente en vain de faire sauter depuis des semaines, l'étau semble se désserrer un peu. Le front a même reculé, avec une contre-offensive ukrainienne sur Kherson, à quelque 80 km au sud-est, dont l'armée russe avait revendiqué la prise totale.

- Possible référendum à Lougansk -

Le territoire séparatiste de Lougansk, dont Moscou a reconnu l'indépendance, mais pas la communauté internationale, pourrait bientôt organiser un référendum pour rejoindre la Russie, a déclaré dimanche le leader de ce territoire, Léonid Passetchnik.

Les républiques séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, situées dans le bassin minier russophone du Donbass (est de l'Ukraine), échappent depuis 2014 au contrôle de Kiev.

- Inquiétudes de l'AIEA sur Tchernobyl -

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a réitéré son inquiétude à propos de la centrale nucléaire de Tchernobyl, prise par l'armée russe dès le début du conflit.

L'armée russe a aussi pris le contrôle de la ville de Slavoutitch, où réside le personnel de la centrale de Tchernobyl, et "il n'y a pas eu de rotation des employés depuis près d'une semaine" sur le site, précise le communiqué de l'AIEA.

Elle s'inquiète de la capacité des employés qui gèrent les opérations quotidiennes sur le site de déchets radioactifs de rentrer chez eux se reposer.

- Appel ukrainien au boycott d'Auchan -

Le chef de la diplomatie ukrainienne a appelé dimanche à boycotter les supermarchés Auchan qui ont choisi de maintenir leur activité en Russie, comme l'avait dénoncé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Apparemment, les pertes d'emploi en Russie sont plus importantes que les morts en Ukraine", a écrit Dmytro Kouleba sur Twitter. "Si Auchan ignore les 139 enfants ukrainiens assassinés pendant ce mois d'invasion russe, ignorons Auchan et tous ses produits", a-t-il ajouté, appelant à "boycotter" les magasins Auchan, Leroy-Merlin et Decathlon, tous détenus par l'Association familiale Mulliez.

Le PDG d'Auchan Retail International, le Français Yves Claude, a défendu dans la presse le maintien des activités du groupe en Russie car, selon lui, "partir serait imaginable sur le plan économique, mais pas du point de vue humain". "On agit pour la population civile", a-t-il assuré, alors que le groupe Auchan emploie 30.000 personnes et réalise 10% de ses ventes mondiales en Russie.

- Le CICR dément toute évacuation forcée de civils vers la Russie -

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a formellement démenti avoir facilité des évacuations forcées de civils ukrainiens vers la Russie, comme l'avait laissé entendre un analyste politique ukrainien.

"Ces fausses informations mettent en danger les équipes de la Croix Rouge et les bénévoles sur le terrain", déplore la Croix-Rouge.

- Le pape François dénonce le "martyre" de l'Ukraine -

Le pape François a dénoncé dimanche "le martyre" et "l'agression" de l'Ukraine par Moscou.

"Plus d'un mois est passé depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, depuis le début de cette guerre cruelle et insensée", a déclaré le souverain pontife sur la place Saint-Pierre au Vatican, évoquant "un acte barbare et sacrilège" contre une "Ukraine martyrisée".

- Téléthon polonais pour l'Ukraine -

La chaine publique polonaise TVP a annoncé qu'elle allait diffuser dimanche en anglais et dans plus de 20 pays un programme intitulé "Save Ukraine #StopWar" (Sauver l'Ukraine, Arrêter la guerre) pour lever des fonds au bénéfice des Ukrainiens.