Brésil: le président Bolsonaro hospitalisé après un malaise

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a été admis lundi soir dans un hôpital militaire à Brasilia pour réaliser des examens après un malaise, conséquence de l'agression au couteau qu'il avait subie en 2018 pendant sa campagne électorale, selon un de ses fils, le sénateur Flavio Bolsonaro.

"Les conséquences de la tentative d'homicide (...) continuent à causer des problèmes de santé à mon père", a tweeté Flavio Bolsonaro. "Mais le mal n'a jamais gagné et ne vaincra jamais le bien", a-t-il ajouté en demandant des prières pour son père.

Le président, âgé de 67 ans, était absent lundi soir d'une cérémonie organisée par le Parti républicain, une des formations qui le soutient, pour laquelle sa présence avait été annoncée.

"Je suis sûr que le président va bien, on lui fait juste subir quelques examens, c'est pourquoi il n'est pas ici", a expliqué le président du parti, le député Marcos Pereira.

Selon le site d'information G1, la première dame Michelle Bolsonaro, était quant à elle présente à la cérémonie et a affirmé que son mari "va bien". Le ministre de la Communication Fabio Faria a pour sa part évoqué un "malaise".

D'après G1, M. Bolsonaro devait passer la nuit à l'hôpital.

La présidence brésilienne n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

- Alertes abdominales -

Depuis l'attentat à l'arme blanche dont il a été victime en septembre 2018, en pleine campagne électorale pour la présidentielle, Jair Bolsonaro a subi une succession d'alertes abdominales.

Poignardé à l'intestin par un individu apparemment déséquilibré lors d'un bain de foule, il avait échappé de peu à la mort. Les séquelles de cette agression, qui lui a valu d'être opéré quatre fois de l'abdomen, ont émaillé son mandat.

M. Bolsonaro a été hospitalisé quatre jours en juillet 2021 puis deux jours en janvier dernier pour des occlusions intestinales dont il s'est remis sans avoir besoin d'être opéré.

Le chirurgien Antonio Luiz Macedo, qui l'a opéré à plusieurs reprises depuis l'attentat, avait rappelé en janvier dans un entretien au journal O Globo que "le risque d'une nouvelle obstruction" était "considérable" s'il ne suivait pas ses recommandations.

Au cours de son mandat entamé en 2019, le président d'extrême droite a par ailleurs subi une intervention chirurgicale pour un calcul rénal, et a contracté le Covid-19 avec de légers symptômes en juillet 2020.

Outre ses problèmes de santé, Jair Bolsonaro aborde ses six derniers mois de mandat dans une position délicate, avec une cote de popularité au plus bas et des sondages le donnant largement battu au scrutin d'octobre par l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Le contexte économique au Brésil est également préoccupant, avec une inflation galopante et des prévisions de croissance guère optimistes pour 2022.