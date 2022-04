Golf: le retour, la douleur, la gagne, le come-back de Tiger expliqué par Woods

Le long chemin pour redevenir un golfeur, la douleur toujours présente, la certitude de pouvoir gagner: Tiger Woods, qui participera jeudi au Masters d'Augusta, 13 mois après l'accident de voiture qui faillit lui coûter la jambe droite, s'est livré sur son come-back mardi.

. "Une année difficile"

"J'ai travaillé dur. Mon équipe a été incroyable. J'ai eu la chance d'avoir d'excellents chirurgiens, spécialistes et kinésithérapeutes qui ont travaillé sur moi pratiquement tous les jours. Ç'a été une année difficile et j'ai dû faire face à beaucoup de choses que je ne souhaite à personne. Nous avons travaillé dur pour en arriver là, pour que j'aie l'opportunité de marcher sur le parcours, de le tester et de voir si je peux le faire."

. "Récupérer, le défi"

"A l'heure actuelle, j'ai l'impression que je vais jouer. Je vais jouer neuf trous de plus mercredi. Jusqu'ici ma récupération a été bonne. J'ai été très heureux de la façon dont j'ai récupéré chaque jour, et c'est ça le défi. C'est pour cela que je suis venu ici la semaine dernière et que je me suis testé pendant 27 trous. Le plus important, c'est la récupération. C'est la partie la plus difficile. Alors, on pousse un peu plus l'effort, on essaie de récupérer du mieux qu'on peut et on voit comment c'est le lendemain matin. C'est tout un processus à renouveler, jour après jour. Parfois ça devient angoissant et agaçant à cause de choses simples que je faisais normalement et qui me prennent désormais quelques heures. Comment vais-je faire disparaître toutes les inflammations et récupérer pour le jour suivant? Il y a encore une journée pour faire neuf trous et ensuite, la partie commencera."

. "Des douleurs tous les jours"

"Compte tenu de ce que j'ai vécu avec mon dos (il a été opéré cinq fois, ndlr) et avec ma jambe droite, j'ai des douleurs tous les jours. c'est évident. Mais c'était déjà le cas auparavant. Mais c'est différent évidemment car ce qui est arrivé à ma jambe est beaucoup plus traumatisant."

. "Oui, je peux gagner"

"Oui, je peux gagner le Masters. Je peux très bien frapper la balle. Je n'ai aucun doute sur ce que je peux faire sur le plan du golf. La marche est la partie difficile, d'autant que ce n'est pas une marche facile (à Augusta, en raison des dénivelés, ndlr). Et étant donné les conditions dans lesquelles se trouve ma jambe, cela devient encore plus difficile. 72 trous, c'est un marathon. Ce sera un défi difficile à relever, mais je suis prêt à le faire."

. En un mot, "reconnaissant".

"Je suis reconnaissant. Oui, très, très reconnaissant. Pour le soutien de tout le monde, pour tous ceux qui ont été impliqués dans mon processus de rétablissement, pour le travail que j'ai fourni chaque jour, pour les gens avec qui je travaille, pour toute mon équipe. Pour le soutien des joueurs aussi, il y a une grande fraternité."

. "Revenir semblait très peu probable"

"Je n'ai pas quitté le lit d'hôpital, même pour voir mon salon, pendant trois mois. C'était donc un chemin difficile, jusqu'à finalement sortir de cette situation en n'étant pas en fauteuil roulant ou avec des béquilles, mais en marchant. Dire alors que je serais ici pour rejouer, cela semblait très peu probable."

. "J'aime la compétition"

"J'aime la compétition, et tant que je peux être compétitif au plus haut niveau, que je sens que je peux encore gagner, je jouerai. Mais si je sens que je ne peux pas, alors vous ne me verrez plus. Je ne me présente pas dans un tournoi si je ne pense pas pouvoir le gagner. C'est l'attitude que j'ai toujours eue. Il y aura un jour où ça n'arrivera plus."

PROPOS RECUEILLIS EN CONFERENCE DE PRESSE