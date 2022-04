Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Renforcement des sanctions -

L'Union européenne devra prendre "tôt ou tard" des sanctions sur le pétrole et le gaz russes, a déclaré mercredi le président du Conseil européen Charles Michel, devant les eurodéputés.

La Commission européenne a proposé aux Vingt-Sept de durcir les sanctions contre Moscou, en arrêtant leurs achats de charbon russe, qui représentent 45% des importations de l'UE, et en fermant les ports européens aux bateaux russes.

De leur côté, les Etats-Unis vont adopter mercredi, en coordination avec l'UE et le G7, de nouvelles sanctions contre la Russie visant notamment à interdire "tout nouvel investissement" dans ce pays, selon une source proche du dossier.

- Risque de défaut pour la Russie -

Le ministère des Finances russe a annoncé mercredi avoir réglé en roubles une dette en dollars à la suite du refus d'une banque étrangère d'effectuer le paiement en dollars, ce qui l'expose à un risque de défaut.

Mardi, le département américain au Trésor a annoncé qu'il n'autoriserait plus la Russie à rembourser sa dette avec des dollars détenus dans des banques américaines, renforçant la pression et faisant croître le risque d'un défaut de paiement russe.

- Zelensky appelle à durcir les sanctions -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé mercredi, dans une adresse au Parlement irlandais, l'"indécision" de certains dirigeants dans l'introduction de sanctions contre la Russie.

"Je ne peux tolérer aucune indécision après ce que nous avons traversé", a déclaré M. Zelensky.

- Sites ukrainiens visés -

Pendant la nuit de mardi à mercredi, les frappes aériennes russes ont visé 24 sites militaires ukrainiens, parmi lesquels cinq dépôts de matériel technique, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

De leur côté, les autorités locales ukrainiennes ont annoncé mercredi qu'un dépôt de pétrole à Novomoskovsk, proche de Dnipro (est), avait été détruit par l'armée russe dans la nuit, sans faire de victimes.

Toujours dans l'Est, des obus et des roquettes s'abattaient mercredi à intervalles réguliers sur Severodonetsk, la ville la plus à l'Est tenue par l'armée ukrainienne, tout près de la ligne de front avec les territoires séparatistes prorusses.

Par ailleurs, deux civils ont été tués et cinq blessés dans le bombardement d'un centre de distribution d'aide à Vougledar, a annoncé le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kirilenko.

- Images "profondément dérangeantes" -

La Chine a évoqué mercredi des images "profondément dérangeantes" après la découverte de cadavres dans la ville de Boutcha en Ukraine, tout en se refusant à incriminer la Russie.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé de son côté que les morts de civils en Ukraine, attribuées à l'armée russe, "ne semblent pas loin du génocide".

Le pape François a fustigé la "cruauté toujours plus horrible" qui frappe en Ukraine "y compris contre des civils".

- Finlande: budget de la défense en hausse -

La Finlande va augmenter de 40% son budget de la défense d'ici 2026, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé mercredi le ministre de la Défense, au moment où le pays nordique envisage de rejoindre l'Otan.

Les crédits militaires vont être portés progressivement au-delà des 7 milliards d'euros annuels.

- Hongrie: l'ambassadeur ukrainien convoqué -

Le gouvernement hongrois a convoqué mercredi l'ambassadeur ukrainien pour protester contre des "insultes" de Kiev sur la position de Budapest vis-à-vis de l'invasion russe.

Volodymyr Zelensky a appelé à plusieurs reprises le Premier ministre Viktor Orban, vu comme l'allié le plus proche de Moscou au sein de l'UE, à choisir son camp. Il l'a accusé d'avoir "perdu son honneur" à cause de ses liens avec Vladimir Poutine.

- La Grèce expulse 12 diplomates russes -

La Grèce va expulser 12 diplomates russes, a indiqué mercredi un communiqué du ministère grec des Affaires étrangères.

Au total, près de 200 diplomates russes ont été expulsés d'Europe en 48 heures, après la découverte de massacres imputés aux forces russes près de Kiev.

