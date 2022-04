Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Des armes "maintenant" -

L'Ukraine a besoin des armes des pays de l'Otan "maintenant", ou "ce sera trop tard", a déclaré jeudi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba lors d'une réunion de l'Alliance atlantique à Bruxelles.

- "Complice des crimes" russes

Dmytro Kouleba a accusé jeudi son homologue russe Sergueï Lavrov d'être "complice des crimes" commis par l'armée russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

"Le fait qu'il justifie les bombardements d'un hôpital à Marioupol et les crimes de guerre commis à Boutcha et dans d'autres villes et villages d'Ukraine (...) le rend complice de ces crimes", a-t-il déclaré.

- Une enquête sur Boutcha, "prochaine étape" -

Une enquête sur les circonstances de la mort de personnes habillées en vêtements civils, retrouvées mortes à Boutcha par les autorités ukrainiennes après le retrait de l'armée russe, est "la prochaine étape", a déclaré jeudi un haut responsable de l'ONU.

- Des communications russes interceptées -

Les services de renseignement allemands (BND) ont enregistré des communications radio de soldats russes dans lesquelles ils évoquent les exactions commises à Boutcha, affirme jeudi le magazine der Spiegel.

Dans l'un des messages radio évoqué par der Spiegel, un soldat explique à un autre que lui et ses collègues ont abattu une personne à vélo. Dans un autre, un homme affirme : "On interroge d'abord les soldats, puis on les abat".

- La Russie continue à commettre des "atrocités" selon Blinken -

Les Etats-Unis estiment que la Russie continue à commettre des "atrocités" en Ukraine "en ce moment même", a déclaré jeudi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken à l'issue d'une réunion de l'Otan.

- L'ONU suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme -

L'Assemblée générale de l'ONU, composée des 193 pays membres, a suspendu jeudi la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, lors d'un vote qui a recueilli 93 voix favorables.

Vingt-quatre pays ont voté contre cette suspension -- la deuxième de l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2011 --, initiée par les Etats-Unis. Et 58 pays se sont abstenus.

- Sanctions américaines, du G7 et de l'UE contre la Russie -

Par un vote au Congrès, les Etats-Unis ont officiellement révoqué jeudi le statut commercial de la Russie et du Bélarus, ouvrant la voie à des droits de douane punitifs.

Le projet de loi du Congrès exige aussi des Etats-Unis qu'ils appellent à la suspension de la Russie de l'Organisation mondiale du commerce.

Les pays du G7 ont également annoncé jeudi de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, dont une interdiction de tout nouvel investissement dans des secteurs clés.

L'Union européenne a quant à elle approuvé un embargo sur le charbon russe.

- Moscou admet des "pertes importantes" militaires -

Moscou a reconnu jeudi des "pertes importantes" au sein de son armée déployée en Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, sans les quantifier.

- Dernière chance d'évacuer l'Est -

Les jours à venir seront pour les civils de l'Est de l'Ukraine "la dernière chance" d'évacuer la région, ont averti jeudi les autorités locales.

"Toutes les villes libres de la région de Lougansk sont sous le feu ennemi", a averti son gouverneur, Serguiï Gaïdaï, indiquant que les Russes "étaient en train de couper toutes les voies possibles de sortie".

Des trains d'évacuation de la population de l'Est ont été bloqués jeudi par des frappes russes sur la seule voie ferrée restée sous contrôle ukrainien, a annoncé le directeur des chemins de fer ukrainiens Olexandre Kamichine.

- Kiev accuse la Hongrie -

Kiev a accusé jeudi la Hongrie d'"aider Poutine" dans la guerre contre l'Ukraine, au lendemain de déclarations du président Viktor Orban se disant prêt à acheter du gaz russe en roubles, à rebours des autres pays de l'Union européenne.

- Von der Leyen à Kiev vendredi -

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle se rendrait vendredi à Kiev pour exprimer le "soutien indéfectible" de l'UE à l'Ukraine.

- Chanson de Pink Floyd pour l'Ukraine -

Pink Floyd a composé une nouvelle chanson originale en soutien au peuple ukrainien, qui doit être publiée dans la nuit de jeudi à vendredi, selon la maison de disque et les réseaux sociaux du groupe.

burs-ao-ang/mw/fjb