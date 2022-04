Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Dizaines de morts dans l'attaque d'une gare -

Au moins 39 personnes, dont quatre enfants, ont été tuées vendredi dans l'attaque au missile de la gare de Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, par laquelle des milliers de personnes sont évacuées depuis plusieurs jours, selon les services de secours.

Des journalistes de l'AFP ont vu au moins trente corps dans des sacs mortuaires devant la gare utilisée pour l'évacuation des populations civiles de la région, sous menace d'une offensive russe majeure.

Sur la pelouse du parvis devant la gare, les restes d'un imposant missile kaki et tordu, était toujours visible sur lequel était tagué en russe à la peinture blanche "Pour nos enfants".

- Condamnations du massacre -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "mal sans limite" déchaîné par la Russie, après cette attaque sur la gare de Kramatorsk.

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a condamné de son côté "fermement l'attaque aveugle de ce matin contre une gare à #Kramatorsk par la Russie".

M. Borrell et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont prévu de rencontrer vendredi à Kiev le président Zelensky.

- Moscou dément et accuse Kiev -

La Russie a démenti tout tir de missile sur la gare de Kramatorsk, dénonçant un tir délibéré des forces ukrainiennes pour empêcher selon Moscou "le départ de la population de la ville afin de pouvoir l'utiliser comme bouclier humain".

"Nous soulignons tout particulièrement que les missiles tactiques Totchka-U, dont les débris ont été retrouvés dans les environs de la gare de Kramatorsk et (dont les images) ont été diffusées par des témoins, ne sont utilisés que par les forces armées ukrainiennes", a dit le ministère de la Défense.

- La région de Soumy "libérée" -

La région de Soumy, frontalière de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine, a été totalement "libérée" des forces russes, a annoncé vendredi le chef de l'administration régionale, ajoutant toutefois que la zone n'était "pas sûre" et que des opérations de déminage étaient en cours.

Avec ce départ des troupes russes de la région de Soumy, Moscou a désormais totalement évacué le nord de l'Ukraine.

- Avoirs russes gelés dans l'UE -

Les pays de l'UE ont déjà gelé au moins 29,5 milliards d'euros d'avoirs russes et bélarusses, selon un décompte encore partiel annoncé vendredi par la Commission européenne.

Ces actifs incluent des bateaux, des hélicoptères, des biens immobiliers, des oeuvres d'art pour près de 6,7 milliards d'euros.

- Londres sanctionne les filles de Poutine -

Après Washington et Bruxelles, le Royaume-Uni a sanctionné vendredi les deux filles du président russe Vladimir Poutine et celle du chef de la diplomatie Sergueï Lavrov en raison de l'invasion de l'Ukraine, disant vouloir s'en prendre au "train de vie fasteux du cercle rapproché du Kremlin".

Elles sont désormais interdites d'entrée sur le territoire britannique, où tout éventuel actif sera gelé.

- Poutine vise une "victoire le 9 mai" (Macron) -

Vladimir Poutine va concentrer ses attaques en Ukraine sur les zones séparatistes du Donbass pour chercher une "victoire" pour le 9 mai, date de l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, a estimé vendredi son homologue français Emmanuel Macron.

"Pour la Russie, le 9 mai est une fête nationale, un rendez-vous militaire important et il est à peu près sûr que, pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire", a expliqué le président français.

- Pic des prix alimentaires mondiaux -

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en mars leurs "plus hauts niveaux jamais enregistrés" en raison de la guerre en Ukraine, qui "provoque des chocs" dans les marchés des céréales et des huiles végétales, a annoncé vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

- Près de 4,4 millions de réfugiés -

Plus de 4,38 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion, selon les chiffres publiés vendredi par le Haut commissariat aux réfugiés (HCR).

burs-kd/cds/ial/