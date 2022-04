Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- L'Ukraine toujours prête à négocier -

L'Ukraine est "toujours prête" à mener des pourparlers avec la Russie, au point mort après la découverte d'atrocités dans des villes ukrainiennes libérées, a déclaré samedi Volodymyr Zelensky.

"Nous sommes prêts à nous battre et chercher parallèlement des voies diplomatiques pour arrêter cette guerre (...)", a assuré le président ukrainien lors d'une conférence de presse avec le chancelier autrichien Karl Nehammer, en visite à Kiev et à Boutcha.

- Gare de Kramatorsk -

M. Zelensky avait auparavant demandé "une réponse mondiale ferme" après le bombardement meurtrier de la gare de Kramatorsk (est), où étaient rassemblés des civils pour fuir la région par crainte d'une offensive russe.

La frappe de missile a tué vendredi 52 personnes, dont 5 enfants, selon un dernier bilan des autorités locales.

Moscou a démenti être responsable de la frappe, affirmant ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé, avant de dénoncer une "provocation" ukrainienne.

- 10 milliards d'euros pour l'Ukraine -

Une collecte internationale de fonds a permis de réunir 10,1 milliards d'euros destinés à soutenir l'Ukraine, a annoncé samedi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La campagne Stand Up for Ukraine, organisée par l'Union européenne, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et l'organisation internationale Global Citizen, visait à collecter des fonds pour les déplacés et réfugiés ukrainiens.

- Boris Johnson à Kiev -

Le Premier ministre britannique, en visite surprise à Kiev samedi, s'est engagé à fournir à l'Ukraine des véhicules blindés et des missiles antinavires.

"Ce que Poutine a fait à Boutcha et Irpin sont des crimes de guerre et ont entaché de façon permanente sa réputation et la représentation de son gouvernement", a fustigé lors d'une conférence de presse Boris Johnson, premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté appelé les pays occidentaux à suivre l'exemple du Royaume-Uni quant au soutien militaire à l'Ukraine et aux sanctions contre la Russie.

- Couvre-feu à Odessa -

Un couvre-feu sera en vigueur de samedi soir à lundi matin à Odessa, le grand port ukrainien sur la mer Noire, face à la "menace" de frappes de missiles, selon les autorités locales.

- La Russie proche du défaut de paiement -

L'agence de notation financière S&P Global Ratings a abaissé samedi la note de la Russie pour ses paiements en devises étrangères au niveau de "défaut de paiement sélectif", dernière étape avant le défaut de paiement général.

- Moscou menace Youtube -

La Russie a promis samedi des représailles après la fermeture du compte YouTube de la chambre basse du Parlement russe, renforçant la possibilité d'un blocage en Russie de la plateforme vidéo du géant américain Google.

- Collection Morozov -

Deux tableaux de la collection Morozov, dont celui d'un oligarque russe et un autre appartenant à un musée ukrainien, exposés à la Fondation Vuitton à Paris depuis septembre, vont "rester en France", a annoncé samedi à l'AFP le ministère de la Culture.

Le premier tableau y restera "tant que son propriétaire, un oligarque russe, demeurera visé par une mesure de gel d’avoirs", et le second "jusqu’à ce que la situation du pays permette son retour en sécurité".

- Plus de 4,4 millions de réfugiés -

Plus de 4,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion russe le 24 février, selon les chiffres du Haut commissariat aux réfugiés (HCR).

L'ONU estime par ailleurs à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.

- L'Ukraine a un "avenir européen" -

"La Russie va sombrer dans la décomposition économique, financière et technologique, tandis que l'Ukraine marche vers un avenir européen", a déclaré vendredi à Kiev Ursula von der Leyen.

Avant cela, la présidente de la Commission européenne, accompagnée du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'était rendue à Boutcha, pour voir notamment les fosses communes creusées pour y enterrer les dizaines de civils tués.

- Crimes de guerre : discussions UE/CPI -

L'Union européenne discutera du soutien qu'elle apportera aux enquêtes sur les possibles crimes de guerre en Ukraine lors de réunions dimanche et lundi avec le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan, a annoncé samedi la Commission européenne.

