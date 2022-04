Les Casques blancs en Syrie viennent à l'aide de leurs confrères ukrainiens

Dans une pièce détruite par les bombardements en Syrie et face à une caméra, deux secouristes des Casques blancs expliquent devant un mannequin allongé au sol comment traiter un blessé de guerre, pour un tutoriel destiné à leurs confrères en Ukraine.

L'initiative a été lancée par les Casques blancs, des secouristes engagés dans les zones rebelles en Syrie, un pays déchiré par onze ans de guerre et où la Russie intervient militairement pour prêter main forte au régime de Bachar al-Assad.

Pendant le filmage au deuxième étage d'un bâtiment très endommagé par des bombardements passés sur la ville d'Ariha dans la province d'Idleb (nord-ouest), l'un des secouristes explique comment tenir un bras s'il est atteint ou traiter une hémorragie en se servant du mannequin de démonstration.

A l'extérieur, dans une rue entourée de bâtiments détruits, le bénévole Ismaïl Abdallah affirme en anglais devant la caméra: "en tant que secouristes, nous pouvons partager nos expériences en Syrie avec les secouristes en Ukraine", pays envahi le 24 février par la Russie.

L'objectif de cette initiative est de "produire des tutos traduits en ukrainien expliquant aux secouristes et à la population comment agir face aux bombardements, surtout face à la stratégie des +doubles+ frappes aériennes russes, qui ciblent les infrastructures sanitaires et vitales puis les équipes de secours et des ambulanciers" dès leur arrivée sur place après un pilonnage, dit-il à l'AFP.

Une fois les images prêtes, les Casques blancs les posteront sur leurs pages internet et les partageront avec des militants ukrainiens.

Certaines comportent des conseils concernant les restes explosifs du conflit ou appellent les confrères ukrainiens à "documenter leurs activités à l'aide d'une caméra Go pro pour montrer leur crédibilité face à la désinformation russe", ajoute M. Abdallah.

Il dit vouloir avec ses collègues partager l'expérience acquise "face aux stratégies de bombardement russes" en Syrie. La Russie est intervenue dans le conflit syrien en 2015 et son aide militaire, principalement ses frappes aériennes, a permis au régime Assad de reprendre une grande partie du territoire aux rebelles et aux jihadistes.

Mohammad Haj-Moussa, un étudiant en médecine qui participe au projet, espère que "les secouristes et la population en Ukraine puissent profiter de ces tutoriels consultables à tout moment".

"Nous avons vécu la même expérience et avons vu les victimes, et cela nous a poussés à apprendre le secourisme et à améliorer nos compétences afin de pouvoir sauver les victimes."

Il espère que ces tutos parviennent aux Ukrainiens et à tous les pays en guerre pour donner la possibilité aux gens de "sauver des vies".