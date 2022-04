Liesse et immense soulagement dans le camp Macron, qui explose de joie à 20H00

"Macron président!": agitant drapeaux français et européens, près d'un millier de militants macronistes ont explosé de joie dimanche soir Porte de Versailles à 20H00, soulagés du score d'Emmanuel Macron, bien supérieur aux dernières prédictions des sondages.

"Et un, et deux, et cinq ans de plus", ont scandé ses supporters, qui reconnaissent volontiers qu'il ne s'attendaient pas à un aussi bon score.

"On nous dit depuis une semaine que notre campagne n'avait pas été bonne, que les gens ne comprennent pas. Mais les gens se décident de plus en plus tard et on a eu un effet d'ascenseur électoral dans la journée. Ce matin, on nous a dit qu'il ne serait même pas au second tour. Puis cet après-midi qu'il serait à égalité à 24%... Finalement, c'est encore plus haut que son score d'avant l'Ukraine", raconte, rassuré, un ténor de l'équipe de campagne.

En attendant l'arrivée de leur candidat, devant les écrans géants qui retransmettent la soirée électorale de France 2, un immense "ouiiii" de joie jaillit lorsque Valérie Pécresse s'élève contre les extrémismes, dénonce la proximité de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine et appelle à voter Emmanuel Macron.

Les mêmes cris d'enthousiasme saluent l'appel similaire de Fabien Roussel, de Yannick Jadot, puis d'Anne Hidalgo.

Mais la plus grande clameur est celle qui salue l'appel de Jean-Luc Mélenchon à ne "pas donner une seule voix à Mme Le Pen", largement applaudi.

"Il est mille fois plus clair qu'en 2017", se félicitaient des proches d'Emmanuel Macron.

- Emmanuel Macron tout sourire -

C'est avec de nouvelles acclamations que les militants ont enfin vu arriver leur champion, un peu avant 22H00, en compagnie de tous les cadres de la campagne.

Tout sourire, beaucoup plus détendu que ces derniers jours, le président-candidat est monté sur scène pour un discours tourné vers le second tour, qui attaquait le projet de Mme Le Pen point par point.

Au préalable, il fait applaudir tous ses adversaires éliminés - y compris Eric Zemmour, souien de Marine Le Pen - au nom du respect de la démocratie, saluant "ceux qui défendent leurs idées". Ses supporters les ont applaudis sans le moindre sifflet.

Emmanuel Macron est ensuite descendu de l'estrade pour un bain de foule, apparaissant dans la cohue en compagnie de son épouse Brigitte. L'apparition de la Première dame sur les écrans géants a déclenché une ovation, signe de sa popularité.

Mais elle n'est pas montée sur scène avec lui, contrairement à la soirée du premier tour de 2017, où le couple s'était embrassé sur la bouche, un geste sévèrement critiqué.

Interrogé sur le risque d'un "excès de confiance", il a répondu, dans un sourire: "Il suffit d'écouter ce que je viens de dire et vous verrez qu'il n'y en a pas".

Au buffet, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili discutait avec des militants. Dans la salle, on pouvait apercevoir Jean-Pierre Chevènement ou Richard Ferrand.

"Nous devons montrer que (le projet) de Marine Le Pen est dangereux pour la France et pour l'écologie", a plaidé la ministre, alors que le programme Macron a régulièrement été critiqué par nombre d'écologistes.

- Nouvelle campagne -

"C'est le choix de la clarté et de la sérénité, mais une autre campagne commence", commente son entourage.

Le président-candidat compte d'ailleurs multiplier les déplacements entre les deux tours, lui qui a été critiqué pour leur faible nombre durant son premier mois de campagne.

Première étape dès lundi, Denain, dans les Hauts-de-France, une région de vote RN élevé où il s'est déjà rendu de nombreuses fois. Mardi, direction l'Est, avant sans doute un meeting à Marseille samedi qui devrait être le point culminant de sa campagne de second tour.

Pour cette soirée électorale, 700 journalistes, dont beaucoup de médias étrangers, étaient venus scruter les réactions des militants. Leur nombre a obligé l'équipe de campagne à changer de lieu au dernier moment, pour revenir dans ce Parc des expositions où Emmanuel Macron avait déjà fêté son résultat du premier tour de 2017.