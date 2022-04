Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Le chancelier autrichien à Moscou -

Le chancelier autrichien Karl Nehammer va tenter d'obtenir des corridors humanitaires au cours de son entretien lundi à Moscou avec le président Vladimir Poutine, mais n'attend "pas de miracle", a déclaré son ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg.

Il sera le premier dirigeant européen à rencontrer Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

Karl Nehammer a tweeté dimanche qu'il avait "l'intention de tout faire pour que des mesures soient prises en faveur de la paix", tout en reconnaissant que les chances d'y parvenir étaient minces. Il a également ajouté qu'il comptait évoquer au Kremlin les "crimes de guerre" à Boutcha, au nord-ouest de Kiev, devenue un symbole des atrocités de la guerre en Ukraine.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, réunis lundi à Luxembourg, doivent de leur côté étudier un sixième paquet de sanctions contre Moscou, qui ne touchera toutefois pas les achats de pétrole et de gaz.

- "Ultime bataille" à Marioupol -

L'armée ukrainienne a dit lundi se préparer à "une ultime bataille" dans le port dévasté de Marioupol (sud-est), assiégé par l'armée russe depuis plus de 40 jours.

"Aujourd'hui, sera probablement l'ultime bataille car nos munitions s'épuisent. (...) Ce sera la mort pour certains d'entre nous et la captivité pour les autres", a écrit sur Facebook la 36e brigade de la marine nationale, qui fait partie des forces armées ukrainiennes.

- L'est de l'Ukraine ciblé par la Russie -

"La bataille pour le Donbass durera plusieurs jours, et pendant ces jours nos villes pourraient être complètement détruites", a mis en garde Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk, dans le Donbass, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses.

"Le scénario de Marioupol peut se répéter", a-t-il prévenu, en se référant au grand port du sud-est dévasté et assiégé depuis fin février par les forces russes.

Des analystes estiment que le président Vladimir Poutine veut obtenir une victoire dans le Donbass avant le défilé militaire du 9 mai marquant sur la Place Rouge la victoire soviétique sur les nazis en 1945.

- Chute du PIB ukrainien -

L'économie de l'Ukraine va se contracter de 45,1% cette année en raison de la guerre menée par la Russie, dont le PIB devrait lui-même s'effondrer de 11,2%, selon les dernières prévisions de la Banque mondiale.

Toute la région subit les conséquences économiques de ce conflit: l'institution table ainsi sur une contraction de 4,1% du PIB pour les pays émergents et en développement d'Europe et d'Asie centrale. La seule Europe de l'Est devrait subir une récession de 30,7%.

- La Société Générale se retire de Russie -

La banque française Société Générale a annoncé lundi "cesser ses activités" en Russie et va céder la totalité de sa participation dans Rosbank, poids lourd du secteur bancaire russe, ainsi que ses filiales d'assurance dans le pays.

Cette "transaction envisagée devrait conduire" à un impact négatif dans ses comptes de 3,1 milliards d'euros, précise la banque, qui poursuivait ses activités en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

De son côté, le fabricant suédois d'équipements télécoms Ericsson a annoncé lundi la suspension pour une durée indéterminée de ses activités en Russie, où il fournit deux des principaux opérateurs de téléphonie mobile.

- Des gendarmes français en Ukraine -

Des gendarmes français sont arrivés à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, pour assister leurs homologues ukrainiens "dans les investigations des crimes de guerre commis autour de Kiev", a annoncé lundi l'ambassadeur français en Ukraine.

Dimanche, la justice ukrainienne a affirmé que 1.222 personnes avaient été tuées dans la région de Kiev depuis le début de l'invasion, sans préciser s'il s'agissait uniquement de civils.