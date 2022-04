Philippines: la tempête Megi a fait au moins 28 morts

Gênés par la boue et la pluie, les sauveteurs cherchaient mardi à mains nues des survivants des glissements de terrain dans le centre et le sud des Philippines après le passage de la tempête tropicale Megi, dont le bilan s'est alourdi à 28 morts.

Plus de 17.000 personnes ont fui leurs maisons inondées et privées d'électricité. Dans la province de Leyte, la plus touchée, au moins 22 personnes ont péri lundi dans des glissements de terrain dans plusieurs villages, et 27 sont portées disparues, selon les autorités locales.

Un peu plus de 100 personnes ont été blessées.

Trois personnes ont également été tuées dans la province du Negros Oriental, et trois autres dans l'île méridionale de Mindanao, a indiqué l'Agence nationale de gestion des désastres.

La plupart des décès à Leyte ont eu lieu dans le village montagneux de Mailhi, où 14 corps ont été retrouvés, a déclaré à l'AFP le capitaine de l'armée Kaharudin Cadil.

"C'était une coulée de boue qui a enterré des maisons. Nous avons récupéré la plupart des corps enfoncés dans la boue", a déclaré le capitaine Cadil.

Les efforts de recherche se poursuivront malgré la pluie "dans l'espoir de retrouver au moins certaines personnes en vie", a-t-il ajouté.

Des images prises à l'aide d'un drone et dont l'authenticité a été vérifiée par l'AFP montraient une vaste coulée de boue rouge le long d'une colline plantée de cocotiers, et des maisons ensevelies dans le village de Bunga.

Au moins une personne a été tuée et 21 villageois sont portés disparus dans ce village proche de la ville de Baybay, dans la province de Leyte.

Apple Sheena Bayno, qui a dû fuir après l'inondation de sa maison à Baybay, a déclaré que sa famille était encore en train de se remettre d'un typhon survenu en décembre.

"Nous sommes supposément en pleine saison sèche, mais le changement climatique a dû perturber tout ça", a déclaré Marissa Miguel Cano, une fonctionnaire de la municipalité de Baybay.

Selon elle, des glissements de terrain se produisent parfois dans cette région agricole, mais l'ampleur de ceux de lundi a surpris.

A mesure que la planète est touchée par le réchauffement climatique, les tempêtes et typhons deviennent de plus en plus puissants, avertissent les scientifiques.

Dans le village de Kantagnos, également situé près de Baybay, deux glissements de terrain ont fait au moins cinq morts et un nombre indéterminé de disparus.

Selon un responsable local, plusieurs personnes ont été extraites vivantes de la boue, mais les secours craignent que plusieurs autres soient encore ensevelies.

- Double éboulement -

"Il y a eu un petit éboulement et certains ont réussi à courir se mettre à l'abri, suivi d'un plus gros qui a englouti la totalité du village", a raconté à une radio locale Jose Carlos Cari, le maire de Baybay.

"Nous cherchons de nombreuses personnes, il y a 210 foyers ici", a-t-il poursuivi, ajoutant que les efforts des sauveuteurs étaient entravés par le mauvais temps.

"Nous faisons tout notre possible, mais c'est difficile à cause du danger", a expliqué M. Cari. "Les équipements sont mobilisés, tout est prêt mais nous sommes incapables d'avancer parce qu'il pleut encore très fort et que les rivières sont toujours en crue", a-t-il ajouté.

Les glissements de terrain près de Baybay se sont produits "hors des zones dangereuses", et beaucoup d'habitants ont été pris par surprise alors qu'ils se trouvaient dans leurs maisons, a expliqué à l'AFP Mark Timbal, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des désastres.

Megi, connue aux Philippines sous son nom local Agaton, est la première tempête tropicale majeure à frapper cette année le pays, fréquemment touché par des catastrophes naturelles.

Provoquant en mer de fortes vagues, elle a obligé des dizaines de ports à suspendre leurs activités et près de 8.000 personnes ont été bloquées avant les vacances de Pâques, une des grandes périodes de voyage de l'année.

En février, le pays a rouvert ses portes aux touristes vaccinés de la plupart des pays étrangers, après avoir levé la plupart des restrictions nationales liées au Covid-19.

Les Philippines, classées parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique, sont frappées en moyenne par 20 tempêtes chaque année.

En 2013 le typhon Haiyan, le plus puissant ayant jamais touché terre, avait fait plus de 7.300 morts ou disparus.