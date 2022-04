Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions : le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Croiseur russe coulé -

Le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, endommagé durant l'offensive contre l'Ukraine, a coulé, a annoncé jeudi soir le ministère russe de la Défense.

"Lors du remorquage du croiseur Moskva vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque subis lors de l'incendie à la suite de la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitée, le navire a coulé", a précisé le ministère.

Il avait indiqué plus tôt que l'incendie à bord était "circonscrit" et que le croiseur "gardait sa flottabilité", tout en affirmant enquêter sur les causes du sinistre. L'équipage de plus de 500 hommes a été évacué.

Les Ukrainiens ont affirmé jeudi l'avoir frappé avec des missiles de croisière.

La perte du croiseur Moskva est "un coup dur" pour la flotte russe dans la région, a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone John Kirby.

- Moscou accuse Kiev d'avoir bombardé deux villages russes -

La Russie a accusé jeudi l'Ukraine d'avoir bombardé deux villages russes frontaliers, dont un avec des hélicoptères, et d'avoir fait huit blessés. Des affirmations invérifiables qui font craindre une nouvelle escalade dans le conflit.

L'Ukraine a rejeté ces accusations.

- Un "génocide" selon le Parlement ukrainien -

Le Parlement ukrainien a qualifié de "génocide" les agissements de l'armée russe en Ukraine.

Le président américain Joe Biden avait mardi utilisé ce mot à propos de l'invasion russe de l'Ukraine au grand dam du Kremlin.

En France, le président Emmanuel Macron n'a pas repris ce terme, justifiant jeudi cette décision en estimant que "l'escalade verbale" n'allait pas "aider l'Ukraine" et pourrait entraîner les Occidentaux à intervenir.

Le président français a précisé s'être entretenu jeudi matin avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait jugé mercredi "très blessant" son refus de dénoncer "un génocide" dans son pays.

- Biden étudie l'envoi de responsables américains en Ukraine -

Joe Biden a dit jeudi qu'il réfléchissait à l'envoi de hauts responsables des Etats-Unis en Ukraine, où plusieurs dirigeants européens se sont récemment rendus en signe de solidarité avec Kiev face à l'invasion russe.

M. Biden a ensuite dit, dans un échange du tac au tac avec la presse, qu'il serait lui-même prêt à aller en Ukraine.

- Trente Ukrainiens libérés dans un nouvel échange de prisonniers -

Trente Ukrainiens ont été libérés jeudi dans un nouvel échange de prisonniers avec la Russie, a annoncé Kiev, cinq jours après la libération de douze soldats et de quatorze civils ukrainiens.

- 503 civils tués près de Kharkiv depuis le début de l'invasion -

Plus de 500 civils dont 24 enfants ont été tués dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a déclaré jeudi le gouverneur de la région Oleg Sinegoubov.

- Couloirs d'évacuation depuis Marioupol -

L'Ukraine a annoncé jeudi une reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires, notamment à partir de la ville assiégée de Marioupol dans le sud-est, après une journée de suspension due selon Kiev à des violations russes du cessez-le-feu.

- Le mauvais temps pourrait favoriser l'Ukraine (Pentagone)

La météo pluvieuse dans le Donbass pourrait favoriser l'armée ukrainienne face aux forces russes, qui continuent de préparer leur offensive dans cette région de l'est de l'Ukraine, a déclaré jeudi un haut responsable du Pentagone.

- Retour de l'ambassade de France à Kiev -

L'ambassade de France en Ukraine, qui avait été transférée à Lviv (ouest) début mars après le déclenchement de l'offensive russe, va retourner à Kiev, a annoncé jeudi soir la diplomatie française.

- La guerre "affecte sévèrement" l'économie de la zone euro -

La guerre en Ukraine a des répercussions "sévères" sur l'économie de la zone euro, a alerté la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde.

"La persistance des coûts énergétiques élevés, conjuguée à la perte de confiance, pourrait aussi faire baisser la demande et freiner la consommation", plombant ainsi la croissance de la zone euro, a-t-elle estimé.

- Londres sanctionne deux proches d'Abramovitch -

Le Royaume-Uni a sanctionné deux oligarques présentés comme des proches du propriétaire du club de football de Chelsea Roman Abramovitch, Eugene Tenenbaum et David Davidovitch, dans le cadre des mesures britanniques en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine, selon le ministère des Affaires étrangères.

- Poutine veut réorienter les exportations énergétiques vers l'Asie -

Vladimir Poutine a appelé à réorienter les exportations énergétiques russes de l'Europe vers l'Asie, du fait de la crise provoquée par son offensive en Ukraine, accusant les Européens de "déstabiliser le marché" en voulant se passer d'hydrocarbures russes.

- Plus de 4,7 millions de réfugiés ukrainiens -

Plus de 4,7 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays 50 jours après le début de l'invasion russe, selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.

burx-am/elm