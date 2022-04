Play-offs NBA: Brooklyn encore battu à Boston, Milwaukee s'incline aussi

Les Nets de Brooklyn se sont à nouveau inclinés sur le parquet de Boston mercredi (114-107), pour le deuxième match de ce premier tour des playoffs, lors d'une soirée qui a vu Philadelphie remporter une troisième victoire face à Toronto.

Défaits d'un point dimanche (115-114), Brooklyn a bien commencé la rencontre avec un 9-0 d'entrée et a compté jusqu'à 17 points d'avance dans le deuxième quart-temps.

Mais les Celtics, poussés par leur public, ont recollé petit à petit au score. L'intérieur Daniel Theis (15 points au total) a d'abord égalisé à 79-79 à trois minutes de la fin du 3e quart-temps, avant que son équipe accélère dans le 4e sous l'impulsion de Jayson Tatum (19 points, 10 passes) et de Jaylen Brown (22 points, 6 passes).

"Nous sommes une équipe physique, dure au mal. Il n'y a pas besoin d'envoyer de message. C'est ce que nous sommes", a commenté Grant Williams, l'ailier fort des Celtics, après la rencontre.

En face, Kyrie Irving a été transparent avec seulement 10 points et peu de réussite au shoot (4/13), tout comme Kevin Durant (4/17), qui a également perdu 6 ballons malgré ses 27 points. "Ils sont vraiment revenus en deuxième mi-temps... Et ils ont rentré des shoots difficiles à la fin du match", a réagi Irving.

Les Nets devront absolument se rattraper chez eux, samedi, lors du match 3.

- Le show DeRozan -

Un peu plus tard dans la soirée, le champion en titre Milwaukee a été surpris à domicile par Chicago (114-110), qui égalise à une victoire partout dans la série.

Les Bulls ont dominé de la tête et des épaules cette rencontre grâce à un DeMar DeRozan éblouissant, auteur de 41 points, son record en playoffs (à 16/31 au shoot). L'intérieur Nikola Vucevic a ajouté 24 points et 13 rebonds. "Nous étions unis ce soir" a expliqué DeRozan en conférence de presse. "Nous nous sommes parlés d'homme à homme, tout le monde devait s'affirmer. Et on a relevé ce défi".

Du côté des Bucks, le Grec Giannis Antetokounmpo a été omniprésent (33 points, 18 rebonds, 9 passes) mais le MVP 2019 et 2020 a perdu deux de ses coéquipiers sur blessure pendant la rencontre. L'intérieur Bobby Portis est d'abord sorti en fin de premier quart-temps après un coup reçu à l'oeil, avant que Khris Middleton (18 points) ne doive rentrer au vestiaire à huit minutes de la fin en raison d'une douleur au genou.

Milwaukee se déplacera au United Center de Chicago, jeudi, pour le match 3.

- Embiid au bout du suspens-

Phidadelphie s'est imposé sur le parquet de Toronto (104-101), sa troisième victoire d'affilée dans cette série du premier tour des playoffs.

Mais que ce fut difficile pour les Sixers qui ont dû batailler jusqu'au bout de la prolongation pour se défaire des Raptors. Joel Embiid, encore une fois excellent (33 points, 13 rebonds), a d'abord perdu la balle à deux secondes de la fin à 101-101, avant de rentrer un tir primé sur la remise en jeu pour donner la victoire aux siens.

"Le travail n'est pas terminé. Encore une victoire. On doit revenir ici et essayer de les battre à nouveau", a indiqué l'intérieur camerounais.

James Harden a ajouté 19 points et 10 passes décisives. OG Anunoby a été le meilleur marqueur de Toronto avec 26 points.