Quatre morts, six disparus dans un accident de mine en Pologne

Le bilan d'un accident dans la mine de charbon de Zofiowka dans le sud de la Pologne s'est aggravé à quatre morts, a annoncé dimanche la compagnie minière JSW, six autres mineurs étant toujours recherchés.

"Un médecin a prononcé le décès de deux autres mineurs (...). Le bilan tragique de la secousse survenue hier dans la mine s'élève à quatre" morts, a indiqué JSW dans un communiqué après que les secours ont atteint ces deux mineurs faisant partie d'un groupe de quatre localisés samedi soir, mais avec lesquels aucun contact n'avait pu être établi.

Les corps de deux premiers mineurs avaient été découverts dimanche plus tôt dans la journée.

"Les sauveteurs continuent les recherches de six autres mineurs (...) Les conditions dans la zone touchée sont difficiles", a indiqué JSW, soulignant que "les fortes concentrations de méthane et les températures élevées ralentissaient effectivement l'opération de sauvetage".

Samedi matin, à 03H40 locales (01H40 GMT) une violente secousse s'est produite à 900 mètres de profondeur dans cette houillère de Zofiowka, accompagnée d'une importante fuite de méthane.

Sur 52 mineurs se trouvant à proximité du lieu de la secousse, seuls 42 ont pu regagner la surface indemnes. Douze équipes de secouristes ont été constituées pour tenter de retrouver les autres.

Il s'agit du deuxième accident de ce type survenu cette semaine en Pologne qui dépend toujours du charbon pour près de 70% de son énergie.

Mercredi, un coup de grisou dans la mine de Pniowek, distante de Zofiowka d'environ six kilomètres et appartenant également à JSW, a fait cinq morts et sept disparus.

On était toujours sans nouvelle des disparus quand les opérations de secours, jugées "dangereuses" après plusieurs autres explosions de méthane, avaient dû être abandonnées vendredi dans cette mine.

La Pologne a connu d'autres accidents miniers au cours des dernières années.

En 2018, un accident dans la même mine de Zofiowka avait fait cinq morts.

Un autre accident a tué deux mineurs et en a blessé deux autres ans la mine de Myslowice-Wesola (Sud) en mars 2021.

En 2021, le secteur minier employait près de 80.000 personnes en Pologne.